El alcalde de Valladolid ve "inaudito" la adjudicación de la nueva estación de tren "a espaldas de la ciudad"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha definido como "inaudito" que Adif Alta Velocidad haya adjudicado el proyecto de la nueva estación Valladolid-Campo Grande "a espaldas de la ciudad", y ha insistido en que la infraestructura debe ser compatible con el soterramiento ferroviario.

Adif Alta Velocidad anunció este martes la adjudicación de las obras de la nueva estación por 215,8 millones de euros en el marco de un proyecto que incluye la construcción de un edificio de viajeros de 7.900 metros cuadrados y cinco vías de alta velocidad, con el objetivo de reforzar la integración de la infraestructura ferroviaria en el entorno urbano.

En este contexto, Carnero ha valorado la inversión de 215,8 millones de euros, "siempre que no afecte al futuro de la ciudad de Valladolid ni a su progreso". "Ustedes ya saben lo que nosotros opinamos: bienvenida sea la estación, bienvenida siempre que la estación sea compatible con el soterramiento", ha manifestado el alcalde en declaraciones recogidas por Europa Press este miércoles antes de la presentación de la Red del Talento Vallisoletano en el Exterior.

El primer edil ha lamentado que una actuación de esta envergadura se haya realizado "sin contar con el Ayuntamiento ni con la ciudadanía". "Es un proyecto que se ha llevado a espaldas de la ciudad de Valladolid, cosa que nos parece inaudita. Estoy convencido de que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo", ha criticado.

A su vez, Carnero ha vuelto a reclamar al Ministerio de Transportes el inicio de un diálogo institucional porque "la estación de trenes no es un ámbito único y exclusivo competencial desde el punto de vista ferroviario, sino que afecta a la ciudad, y por tanto, a la ciudad se le va a unir, sí o sí".

Por otro lado, el alcalde ha respondido a Valladolid Toma la Palabra (VTLP), que le ha pedido que cierre el debate del soterramiento, que no renunciará a lo que considera "un gran proyecto de ciudad" y ha afirmado que "no es un espejismo". "El soterramiento de la vía del tren como modelo que cambia radicalmente la ciudad no lo voy a abandonar nunca. Fíjese si no es espejismo", ha zanjado el alcalde.

Dimisión

Mientras, el Grupo Municipal Socialista ha advertido de que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, "debería dimitir" si continúa "boicoteando" la construcción de la nueva estación de tren, una infraestructura "clave para el futuro de la ciudad". Así lo ha afirmado este miércoles el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, quien ha calificado de "incomprensible e insólito" el rechazo del regidor a una inversión de 216 millones de euros por parte del Ministerio de Transportes.

Herrero ha acusado al equipo de Gobierno de PP y Vox de "actuar contra el progreso de la ciudad" y ha criticado que el Ayuntamiento haya contratado un bufete de abogados en Madrid con el objetivo de paralizar este proyecto. "La realidad es una estación moderna, sostenible y conectada que beneficiará a toda la ciudadanía", ha defendido.

Según un comunicado del grupo político recogido por Europa Press, el portavoz socialista ha asegurado que la nueva terminal es una "noticia excelente para la ciudad", al mejorar la movilidad, la accesibilidad y el entorno urbano de la zona. Además, ha explicado que esta actuación se enmarca en una transformación ferroviaria más amplia, que incluye la Variante Este, el nuevo Complejo Ferroviario y la conexión entre las líneas de alta velocidad Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia a través de la U de Olmedo.

Por último, Herrero ha recordado que se trata de una inversión millonaria del Ministerio de Transportes en la que Valladolid "reforzará su posición como nodo de alta velocidad y centro logístico del país". "Nueva estación de tren que convertirá a Valladolid en la tercera ciudad de España en alta velocidad frente al cuento del soterramiento imposible", ha zanjado.

