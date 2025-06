Comunicado oficial de Metro de Madrid y Cercanías: cierra la estación de Sol por este motivo

La estación de Sol de Metro (Líneas 1, 2 y 3 del suburbano) y de Cercanías (Líneas C-3 y C-4) estará cerrada la tarde de este viernes para evitar aglomeraciones en este céntrico punto de la capital con motivo del concierto gratuito que tendrá lugar en este cónclave para celebrar los 40 años de la Real Casa de Correos como sede de la Comunidad de Madrid.

En concreto, la estación permanecerá cerrada al público entre las 18.30 y las 00.00 horas, coincidiendo con el concierto gratuito en la Puerta del Sol que a partir de las 20.00 horas reunirá a más de una decena de artistas y bandas en un escenario situado junto al kilómetro 0 bajo el título 'En Sol y sin playa, 40 años, vaya, vaya'.

Sole Giménez (Presuntos Implicados), Jeanette, Conchita, Queralt Lahoz, Rubi, Josemi Carmona, Rebeca Jiménez, Lin Cortés, Mercedes Ferrer, Tino di Geraldo, Bernardo Vázquez (The Refrescos), Teo Cardalda (Golpes Bajos) y el grupo Un pingüino en mi ascensor, entre otros, interpretarán los temas más emblemáticos de los años ochenta y primeros noventa, en una velada festiva y abierta a todos los públicos.

Además, 20 minutos antes del cierre de la estación no se permitirá el acceso a la misma. En cualquier caso, se podrán realizar transbordos entre las líneas C-3 (Aranjuez/Atocha/Sol/Chamartín) y C-4 (Atocha/Sol/Chamartín/Cantoblanco) de Cercanías, que prestarán su servicio habitual.

También están garantizados los trasbordos en Metro en las líneas 1, 2 y 3, aunque no así en la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo), han apuntado desde Cercanías Madrid.

No obstante, habrá restricciones la estación de Gran Vía (líneas 1 y 5 de Metro), donde no será posible utilizar la conexión de Cercanías y los viajeros no podrán acceder a la vía pública por la salida de Metro de Gran Vía durante este intervalo de tiempo.

En este punto se establecerá un dispositivo de seguridad con vigilantes que controlarán el acceso a las instalaciones y permitirán su apertura en caso de ser necesario para facilitar la evacuación. Además, se reforzará la información a los viajeros mediante la presencia de interventores a bordo de los trenes de Cercanías y en los andenes antes de la llegada a Sol.

En cualquier caso, Renfe informará a los viajeros por los canales de información habituales, como página web, app, redes sociales y megafonía en trenes y estaciones.

Casi 80.000 viajeros los viernes

En un comunicado, Cercanías Madrid ha recordado que durante un viernes habitual, la estación de Sol registra cerca de 80.000 movimientos. En concreto, el pasado viernes este punto registró un total de 79.199 movimientos de viajeros (38.060 entradas y 41.139 salidas) a lo largo de toda la jornada. De ellos, cerca de 26.000 se produjeron en el intervalo comprendido entre las 18.00 y las 00.00 horas, según los datos del pasado 6 de junio.

Así, ha solicitado tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid que, en la planificación de eventos de gran afluencia, consideren "el impacto que estas decisiones generan en la movilidad y en el aprovechamiento de las instalaciones construidas para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos".

En esta línea, ha recordado que cada vez que se limita el acceso a infraestructuras como la estación de Gran Vía, como en esta ocasión, se producen molestias a los viajeros y se limita el uso de instalaciones cuya construcción ha supuesto una importante inversión pública.

La estación de Sol ha sido cerrada en otras ocasiones por motivos de seguridad, en fechas señaladas o ante previsiones de gran afluencia, aunque en otras ocasiones, como el pasado 2 de mayo, estaban permitidos tanto los transbordos como el acceso a la calle desde la estación de Gran Vía.

En 2025 la Real Casa de Correos cumple 40 años como sede del Gobierno Regional. El 12 de marzo de 1985 se firmó el convenio entre la Comunidad de Madrid, el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid para la cesión del inmueble como sede de la Presidencia regional. El edificio goza de la protección como Bien de Interés Cultural por su extraordinario valor arquitectónico y artístico.