¿Puedo reclamar si mi vuelo se ha retrasado por el fallo informático de Microsoft?

Este viernes el mundo se ha despertado con la temida Pantalla Azul de la Muerte de Windows (BSOD), un problema en el software de seguridad de CrowdStrike, que ha tirado los sistemas Microsoft y otras muchas empresas nivel global. Sin embargo, este problema podría afectar también a las personas de a pie que tengan previsto iniciar hoy su viaje. Este fallo también ha afectado al sistema informático de AENA, gestora de los aeropuertos públicos españoles, y esto podría provocar incidencias en la puntualidad de los vuelos de los principales aeropuerto. Lo que los pasajeros se enfrentan a unas próximas horas complicadas mientras intentan llegar a sus destinos.

Ante esta situación no han sido pocos los viajeros que han levantado la voz para exigir lo que les corresponde, pero si se llega a retrasar el vuelo mucho o se cancela ¿se tiene derecho a una compensación económica?

De norma general el Reglamento 261/2004 comprende unas indemnizaciones de entre 250 y 600, dependiendo del destino y el precio del billete. Sin embargo, en esta ocasión no tendrían lugar estas compensaciones debido a que se trata de un fallo de fuerza mayor y no ha sido una responsabilidad directa de las compañías aéreas, sino que ha sido una caída de los servidores de Windows.

"Al no ser consecuencia de problemas de las propias compañías aéreas, el viajero no podría reclamar este hecho", aclara la compañía online reclamador.es. "Los casos que no son reclamables se recogen claramente en el Reglamento Europeo de tráfico aéreo. Las incidencias que no son reclamables son aquellas en las que los retrasos o cancelaciones de los vuelos se producen como consecuencia de un motivo que es ajeno a la propia aerolínea (los llamados casos de fuerza mayor), como podría ser un hackeo o una caída de los sistemas de Microsoft".

Sin embargo, tal y como recuerda la OCU, las aerolíneas tienen la obligación de correr con los gastos que supongan la estancia prolongada del pasajero. Si este se tiene que quedar en un hotel o va a hacer una comida será la propia empresa del sector aéreo la que corra con los gastos: "las aerolíneas deben además comprometerse a trasladar a los pasajeros afectados a su destino contratado planteando alternativas de transporte razonables y que garanticen una llegada lo más pronto posible".