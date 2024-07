Las cinco playas imprescindibles que ver en Cádiz

Uno de los destinos más espectaculares para pasar tus vacaciones de arena y sol en España son sin duda las costas de Cádiz. No solo porque es el lugar en el que se puede disfrutar de la convergencia entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, sino por la luz de este tramo litoral brilla con fuerza propia y deja paisajes únicos. Este tramo de la costa se suele llenar con frecuencia. Muchos son los turistas de todas partes que llegan para disfrutar de estas ciudades del sur de España, pero si se sabe buscar quedan muchos rincones que merecen la pena ver y disfrutar con la tranquilidad que merece un día de playa.

La provincia de Cádiz es visitada durante todo el año, y no solo por sus playas y calas, sino por su evidente herencia cultural. Esta es una de las apuestas fuertes de los gaditanos que muestran con orgullo el complejo romano Baelo Claudia, que data del siglo II a. C., o los llamados lugares precolombinos, que han adquirido un interés muy particular.

Sin embargo, si es playa lo que se quiere estas son una de las mejores opciones para practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar de sus tranquilos paisajes.

La playa de Bolonia

Cuando se piensa en las playas de Cádiz el nombre de Bolonia llega inevitablemente a la cabeza. Y es que su reputación es muy bien merecida por ser uno de los parajes más espectaculares y más meridional de todo el país. Su larga zona de arena, finas y blancas, de más de tres kilómetros proporcionan el lugar perfecto. Es también un buen lugar para que los surfistas menos experimentados comiencen a practicar el deporte -de norma general los aventajados optan por Valdevaqueros, a la playa de los Lances o a la zona de Punta Paloma-.

El lugar está rodeado de vegetación, pero que eso no te engañe pues dispone de una gran variedad de chiringuitos y restaurantes. Además, esta playa está muy cerca de las ruinas romanas Baelo Claudia, un muy buen reclamo turístico.

Playa Bolonia /Foto: iStock

Mar del Vendaval

Puede que esta no sea la mejor opción para los que solo buscan playa y sol, pero no hay la menor duda de que este es un punto indispensables para todos aquellos amantes de las fotos perfectas para Instagram. Se trata de una ruta que comienza en el barrio de la Viña, en la ciudad de Cádiz. En su primera etapa se puede disfrutar del Castillo de San Sebastián, una fortaleza situada en un islote que contiene un Laboratorio de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz. Bordeando el golfo de Cádiz se pueden disfrutar de una gran multitud de zonas de baño a la vez que compartes un agradable paseo con el Océano Atlántico como telón de fondo. La ruta tiene una duración de 2,45 kilómetros de distancia y su mayor dificultad es no pararte a mitad de camino a contemplar paisajes como los que ofrece el Mirador de la Playa de las Mujeres.

La playa la Caleta

La playa de la Caleta es otra buena opción si caminar en vacaciones no entra dentro de tus planes. Justo al inicio de la ruta del Mar del Vendaval se encuentra esta preciosa cala de aguas cristalinas y arenas finas y blancas. Su ubicación la convierte en un lugar perfecto para disfrutar del rojo atardecer que ha inspirado películas como la de Alatriste. Cuenta también con un gran número de restaurantes para disfrutar de este tan tradicional pescaito frito de la zona.

Playa de La Caleta /Foto: iStock

Las playas de Zahara de los atunes

Otro de los puntos que no te puedes perder es la zona de Zahara de los Atunes, una entidad local autónoma? perteneciente al municipio español de Barbate, en la provincia de Cádiz. Sus playas son famosas por ofrecer un espacio en el que las actividades de playa se unen a la perfección con la posibilidad de vivir un día tranquilo de playa. Si decides pasar por aquí no puedes olvidarte de visitar el Mirador del final del paseo fluvial y disfrutar del atardecer y la costa.

Playa de Zahara de los Atunes /Foto: iStock

La playa del Búnker

A pocos kilómetros de Zahara de los Atunes se encuentra en el termino municipal de Tarifa la playa del Búnker. Esta es algo distinta a las otras playas mencionadas ya que la construcción que le da su nombre atrapa todas las miradas.

Fue edificada tras la Guerra Civil y con motivo del inicio de la Segunda Guerra Mundial y actualmente es un reclamo turístico. De hecho, cuando sube la marea se forma una serie de piscinas naturales. Sin embargo, no cuenta con los servicios básicos como el resto de playas de la zona.