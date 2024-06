Todas las líneas de Cercanías Madrid sufren retrasos por una incidencia general en las instalaciones

Nuevos retrasos en todas las líneas de Cercanías Madrid. Una "incidencia general en las instalaciones" está provocando que todos los trenes del servicio ferroviario madrileño estén sufriendo demoras, según ha informado Renfe en sus redes sociales.

El anuncio se ha producido hace casi una hora y está afectando a toda la red de Cercanías sin que se tengan más datos por el momento, aunque numerosos usuarios aseguran llevar esperando más de 20 minutos. El operador recomienda a los viajeros prestar atención a los teleindicadores y megafonía de las estaciones para estar al tanto de los retrasos.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. El primero en hacerlo es el PP de Valdemoro, que ha señalado en Twitter que "no hay día que no acabemos acumulando averías, retrasos e incidencias varias en Cercanías Madrid".

"La inoperancia del Gobierno de Sánchez, también en materia de transportes, obliga a los ciudadanos hasta a triplicar el tiempo destinado en sus trayectos" han indicado los populares en su mensaje.

