Madrid arremete de nuevo contra Óscar Puente y su gestión de Cercanías: "La situación es insostenible"

Madrid vuelve a la carga una vez más contra Óscar Puente y su gestión de Cercanías Madrid. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha insistido este martes en que la situación de la red de Cercanías es "insostenible", con un coste de 15 euros por pasajero y hora a causa de las "múltiples incidencias" que se registran a diario.

En unas declaraciones a los medios de comunicación antes de la presentación de los nuevos autobuses interurbanos híbridos, Rodrigo ha incidido en que el "abandono" de funciones del ministro obligarán al Ejecutivo regional a apelar a otros organismos del Gobierno de Sánchez.

El consejero ha subrayado que las "continuas incidencias" en la red de Cercanías de Madrid están "menoscabando" lo que es la caja del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), por lo que ha reiterado la necesidad de incrementar la inversión por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Durante el pasado año, según los cálculos de la Comunidad de Madrid, se contabilizaron más de 700 incidencias en la red de Cercanías de Madrid. "Supone 15 euros por pasajero afectado y hora en función del tipo de avería y de la incidencia", ha explicado el consejero regional. De este modo, el cálculo del Consorcio Regional de Transportes estima un desembolso de 1,2 millones de euros en el último mes de 2023 para las arcas madrileñas, con 160.000 viajeros afectados y un tiempo medio para replanificar su trayecto de media hora.

Todo ello, ha apuntado, cuando el Gobierno central solo aporta 126 millones de euros anuales al CRTM, lo que equivale al 6% del gasto de este organismo. "El incremento que necesitaríamos presupuestario por parte del Ministerio sería muy importante y, al mismo tiempo, lo que está intentando, lo que está ocurriendo con este tipo de incidencias, es que está menoscabando lo que es la caja del Consorcio Regional de Transportes", ha alegado.

En este sentido, Rodrigo ha insistido en que cada vez que se produce una incidencia en la red de Cercanías de Madrid, el Gobierno regional se ve obligado a realizar un esfuerzo de planificación del resto de medios de transporte para garantizar la movilidad de los ciudadanos. "Los madrileños estamos pagando mayor número de servicios de transporte por culpa de las incidencias del Gobierno de España", ha enfatizado.

Reclaman una reunión con Puente

El consejero madrileño ha remitido hasta cinco misivas a Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, responsable de la gestión de la red de Cercanías de Madrid, para reclamar una reunión en la que abordar esta situación y sin que hasta el momento haya obtenido respuesta a ninguna de ellas. "Todavía no sabemos nada del ministro", ha lamentado.

En este contexto, el consejero madrileño ha indicado que, ante este silencio, desde el Gobierno autonómico se intentará "buscar otro tipo de alternativas" e intentar comunicarse "con otras administraciones, con otros departamentos directamente" del Ejecutivo central, con el fin de tener una comunicación "fluida y saber qué es lo que se está haciendo por parte del Gobierno de España en las Cercanías de Madrid".

"Yo creo que la situación actualmente es insostenible. Todos los días tenemos incidencias en la red de Cercanías. El Gobierno de Pedro Sánchez y el señor Oscar Puente no contestan, no hablan, no dan explicaciones a los ciudadanos. Y a mí me da mucha pena esta situación, sobre todo porque hay más de 650.000 madrileños que se ven afectados por esta situación", ha recalcado.

Finalmente, Rodrigo ha recalcado que "no es lógico que un servidor público o los servidores públicos tengan abandonados a los ciudadanos como los tienen actualmente".