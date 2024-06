¿Qué pasa con las mantas de los aviones al terminar el vuelo?

El verano es el momento perfecto para recargar las energías después de un duro año de trabajo. No es de extrañar que muchos pongan tierra de por medio para disfrutar de una buena temporada lejos de la rutina del día a día. Ya sea para hacer turismo cultural o pasar unos días en la playa, el avión se convierte en uno de los transportes más utilizados para comenzar con buen ritmo el verano. Un viaje que empieza con el que será el mejor amigo cuando la temperatura de la cabina del avión baja considerablemente, pero ¿qué pasa luego con este gran salvador?

La ilusión se puede notar cuando los aeropuertos abren sus puertas ante la época estival y, tras pasar todos los controles de seguridad, por fin llegas al asiento para intentar descansar todo lo posible y empiezas a rezar por no compartir trayecto con algún bebé que se haya despertado de mal humor de su siesta. En ese momento está esperando un rectángulo de fibra acrílica y que por supuesto es azul. Envuelto en una bolsa de plástico, no se le presta mucha atención a esa tela hasta que ignorarla no es una opción.

Tras haber cumplido con su función, y cuando llega el momento de desembarcar, es el momento de decir adiós a la triste tela que siempre acaba en el suelo. Y empieza otra vez su ciclo. A diferencia de otras comodidades que se ofrecen durante estos viajes, como auriculares de plástico o antifaces de un solo uso, la vida de este producto es algo más larga.

A menudo se encuentran selladas en bolsas de plástico, la perfecta imagen de higiene, pero lo más seguro es que este no haya sido su primer despegue. La mayoría de las aerolíneas se encargan de recoger las mantas de los viajeros para mandarlas a mandarlas a unas instalaciones industriales, donde se desinfectan a conciencia. Otras, en cambio, optan por lavarlas en los mismos aeropuertos. Es el caso de JetBlue: "Todas las mantas de JetBlue se lavan y secan en una lavadora de alta potencia y luego se vuelven a empaquetar para una reutilización sostenible en vuelos futuros", decía el portavoz de la empresa al medio especializado en viajes y turismo Thrillist.

Viajero con manta de avión

United Airlines y Delta son otras aerolíneas que siguen con este ejemplo lavando también la de los viajes internacionales: "Delta lava todas nuestras mantas, incluidos los vuelos internacionales", afirmó un portavoz de dicha aerolínea. "Para cualquier estación internacional que no tenga servicio de lavandería, enviamos extras en los contenedores de carga desde EE. UU. para utilizarlos en el tramo de regreso". Un comunicado que se ha hecho después de que surjan las especulaciones sobre la higiene en estas mantas. Algunos usuarios de las redes sociales afirman que lo único que hacen es volver a empacarlas para que la reutilice otro viajero. En 2018, la cómica y actriz Nicole Buyer hizo pública su nefasta experiencia con este recurso de las aerolíneas: se encontró restos fecales junto a su manta.

¿Son tuyas las mantas de los aviones?

De norma general no está permitido que los pasajeros se las lleven consigo, pero si es posible hacerte con tu propia manta en la tienda abordo. Ya seas de clase turista o de primera clase, la mejor opción para evitar los gérmenes es llevarte contigo la ropa de cama para tener el mejor inicio de tus vacaciones.