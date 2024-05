El turismo se transforma con ofertas a medida del viajero y centrándose en la experiencia

El sector turístico fue de los más afectados por la pandemia. Con restricciones de movilidad y sin posibilidad de desplazarse, las empresas turísticas tuvieron que resistir. Ahora, cuatro años después, se empieza a ver la luz verde al final del túnel, pues las compañías han cerrado su último ejercicio fiscal con resultados históricos, mejores datos de ocupación que en 2019 y, sobre todo, un cambio en la mentalidad de los usuarios. "Estamos pendientes no solo de los turistas que salen, pero también de los que vienen a España y prevemos que este año se va a superar el récord de visitantes. Comparando los años prepandemia se ve que los volúmenes de gasto son mayores", ha explicado hoy el director general de VISA en España, Eduardo Prieto, durante la Jornada empresarial "La consolidación del sector turístico", organizada por elEconomista.es.

Siguiendo esta línea, la vicepresidenta Global de Expansión de Meliá Hotels International, María Zarraluqui, ha apuntado que "las cosas van bien. Nuestras previsiones para este año son más que positivas, para este verano ya hay un crecimiento a doble dígito para las reservas y en ocupación, alcanzamos los datos de 2019". Algo similar confirma el director general de Ávoris Corporación Empresarial, Juan Carlos González. "La situación es buena y sana, la pandemia ya está un poco olvidada. El negocio este año ha empezado con fuerza y mejorando los datos de 2023, e incluso mejorando en algunas áreas los datos de 2019, que es lo que todos estábamos esperanzo. Estamos con los dedos cruzados porque en verano, en el turismo, nos jugamos el año", alega.

A raíz de la pandemia ha surgido un nuevo turismo y una nueva forma de entender los viajes, pues los usuarios priorizan el viaje sin importar cuando o donde sea. "El poner el ocio como uno de los primeros motivantes de la gente, cambia el panorama. Hay un cambio radical en el acceso a la tecnología", ha apuntado el director general de Ávoris Corporación Empresarial. En general, los usuarios no solo viajan ya en periodos de vacaciones, esto se debe a un cambio de mentalidad y de prioridades que se está observando tras la crisis del coronavirus.

Entre los nuevos modelos de turismo están las escapadas de fin de semana y el auge de un turismo de lujo. En palabras de la vicepresidenta Global de Expansión de Meliá Hotels International, "el turismo de lujo se entiende como un servicio hotelero de calidad. Ahora se pone el hotel como centro de la experiencia. Va más allá de la habitación, en este sentido hemos incluido en los hoteles, discovery centers con elementos típicos de las zonas. La experiencia en todos los factores es importante, pero conocer al cliente es clave".

El papel de la movilidad

Asimismo, en el sector de la movilidad está muy vinculado con el turismo. "El 40-50% de los viajes se hacen por ocio, según nuestros datos. Si se compara con otros países, España destaca mucho más. Por eso nuestras soluciones están muy enfocadas en solventar los picos de demanda. Sin ir más lejos, el año pasado sacamos el Cabify aeropuerto para impulsar los viajes a este lugar y centrándonos en las necesidades de los clientes", asegura el regional manager de Cabify en España, Daniel Velazco-Bedoya.

Ante este sentido, el director de Desarrollo y Diseño de Nuevos Productos de Renfe Viajeros, Gonzalo Pastor, "el papel esencial en la sinergia que se produce entre el turismo y el transporte.Estamos muy contentos, cerca de 32 millones de viajeros usaron el año pasado nuestra oferta de alta velocidad. La cantidad de frecuencias, destinos que tenemos hace que la gente confié en nuestros trenes y por eso estamos en un buen momento". Por ello, las empresas de turismo y movilidad se alían para dar soluciones a los clientes. "Nos hemos unido con Renfe y hemos lanzado Train and Fly. Para nosotros, Renfe y el ferrovial son una pieza clave para la conectividad", puntualiza Tovar.

Sin embargo, no solo ha cambiado la forma de viajar, sino que también lo ha hecho el usuario. Así lo ha destacado el director general de Ávoris Corporación Empresarial, "hemos notado una maduración del cliente español. Sus viajes son desestacionalizados, los clientes saben más de lo que sabían antes y exigen destinos nuevos". Y agrega que "en lo que va de año hemos creado 30 vuelos nuevo origen-destino, antes costaba mucho integrar nuevas rutas en España. Esto se debe a que antes el motivante del viaje ha sido conocer un destino, y ahora es cualquier motivo". En relación con esto, el director de Innovación y Transformación Digital de Iberia, Nacho Tovar, ha puntualizado que "el cliente es cada vez más exigente y hay que saberlo entender y escuchar. Hay que estar cerca del cliente para saber que quiere. La personalización, la sencillez y la transformación es esencial".

Nuevos retos del sector

El turismo tiene muchos retos por delante. La convivencia entre varias generaciones supone un hito histórico, porque cada cliente tiene unas necesidades y unas demandas. "Hay que conocer las tendencias que van cambiando constantemente. En este caso la tecnología es un facilitador que te ayuda a conocer a tu cliente. Nosotros llevamos años estudiando al turista colaborando con empresas como Google o Amazon", asevera Zarraluqui.

El boom de la tecnología se vivió a raíz de la pandemia. El confinamiento hizo que el acceso a esta misma se adelantara y gente que no estaba tan acostumbrada a uso, se vio forzada a entenderla. Esto ha permitido abrir muchas puertas a las empresas turísticas. Ahora, casi todos los pagos se hacen vía online, por ello, Prieto asegura que "hay que expandir las capacidades para que la experiencia de compra sea mejor. El turista es digital y hay que darle herramientas previas, para que pueda hacer un pago seguro". Y agrega que "los métodos de pago deben adaptarse a los clientes, y para ello, hay que escucharles porque reclaman soluciones constantemente y sus necesidades cambian".

Otro de los retos que destacan desde Cafiby es el problema de las infraestructuras. "Hay que trabajar en las infraestructuras de las ciudades, porque ahora mismo no están preparadas para lo que está por llegar. Por eso, no solo como empresas, sino como sector, tenemos que trabajar conjuntamente", comenta Velazco-Bedoya. Además, también destaca que "la pandemia y la complejidad regulatoria son trabas. El sector no se conoce mucho y cuesta que se desarrolle. En nuestros últimos resultado, hemos crecido un 30%, llegando casi a los 1.000 millones de facturación total".