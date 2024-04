¿En qué países se necesita tener visado para entrar?

Los ciudadanos españoles gozan de grandes privilegios a la hora de viajar. Poder entrar en casi en una treintena de países europeos tan solo con el DNI y sin necesidad de pasaporte gracias al Espacio Schengen es uno de ellos. Mientras que otro beneficio es no tener que adquirir una visa para viajar por motivos turísticos y con períodos de estancia limitados hasta en 174 naciones del mundo con el hecho de tener el pasaporte español en regla.

El visado es un documento adjunto al pasaporte expedido por las autoridades para indicar que la persona que entra al país es válida para acceder a su territorio. En muchos territorios es imprescindible para entrar y permanecer temporalmente en un país. Las visas tienen diferentes precios, forma y requisitos para pedirlas y existen diversos tipos según el objetivo del viaje: turismo, estudios, negocios, investigación...

Aunque España tenga uno de los pasaportes más potentes del mundo, sus ciudadanos no se libran de tener que pedir un visado para entrar. Según un ranking elaborado por Passport Index, hay 24 territorios a los que los españoles no pueden acceder sin este documento. De ellos, casi todos son de Asia, África y Oceanía, el único europeo es Rusia. De América no hay ningún país.

Países en los que los españoles necesitan un visado para acceder.

Afganistán.

Argelia.

Benín.

Bután.

Camerún.

República Centroafricana.

Chad.

China.

Congo.

Guinea Ecuatorial.

Eritrea.

Ghana.

Liberia.

Libia.

Mali.

Myanmar.

Nauru.

Níger.

Corea del Norte

Rusia.

Sudán.

Siria.

Turkmenistán.

Yemen.