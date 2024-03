Suiza y España compiten por el título de' el pasaporte más valioso del mundo'

Una de las clasificaciones de pasaportes más conocidas, la de Passport Index de Visa Guide Wolrd, situaba hace unos meses el pasaporte español como el más poderoso del mundo, por encima incluso del de Estados Unidos. No obstante, Visa Guide World tan solo tiene en cuenta los países a los que se puede viajar sin visa y las restricciones de entrada.

Un nuevo ranking, elaborado esta vez por Nomad Capitalist, tiene en cuenta otros factores además de la visa, como la fiscalidad del país, la opción a doble ciudadanía, las libertades individuales (de expresión, servicio militar obligatorio...) y la percepción internacional. Así, en este caso, el pasaporte beneficiado es el de Suiza, que se convierte en el pasaporte mejor valorado del mundo de un total de 199 países analizados.

Desde la consultoría fiscal, destacan precisamente la necesidad de analizar varios factores a la hora de realizar el ranking: "Si bien la mayoría de los índices piensan en un pasaporte solo en términos de privilegios de viaje, entendemos que los ciudadanos de diferentes países enfrentan requisitos muy diferentes para pagar impuestos, vivir libremente, cumplir con las regulaciones y evitar el escrutinio cuando viajan [...] Para 2024 hemos ponderado cinco criterios: viajes sin visa (50%), impuestos a los ciudadanos (20%), percepción global (10%), doble ciudadanía (10%) y libertad personal (10%)."

Suiza sustituye a EAU

En 2023, y según el listado elaborado por Nomad Capitalist, el pasaporte más poderoso del mundo, para sorpresa de muchos, fue el de Emiratos Árabes Unidos, que ahora cae hasta el sexto puesto debido a un cambio en la política fiscal de los EAU que afecta a los propietarios de empresas nacionales y extranjeras.

En su lugar, Suiza ocupa en 2024 el primer puesto, escalando desde la tercera posición del año anterior. En este sentido, la consultora fiscal apunta a los "niveles excepcionalmente altos de libertad y privacidad" del país. Además, "la neutralidad del país garantiza que los ciudadanos suizos sigan siendo algunos de los viajeros más respetados del mundo, mientras que sus leyes de doble ciudadanía garantizan que los expatriados puedan acceder a su propia porción de la felicidad suiza".

Irlanda, que saltó al puesto número 2 este año, se destaca por sus altos puntajes de visas de pasaporte y su "excelente reputación internacional hace que viajar como ciudadano irlandés generalmente sea sin complicaciones. Si bien Irlanda no forma parte del Espacio Europeo Schengen, es miembro de la UE y comparte un acuerdo de Área Común de Viajes (CTA) con el Reino Unido, que permite viajar libremente y el derecho a trabajar en el Reino Unido", dice el informe.

El puesto número 3 es para Portugal, cuyos "ciudadanos son ampliamente bienvenidos en todo el mundo y disfrutan de viajes sin visa a países como Sudáfrica que otros ciudadanos de la Unión Europea no tienen", según Nomad Capitalist. "Portugal es extremadamente hospitalario con los expatriados, con una gran cultura, altos niveles de fluidez en inglés y un programa de exención de impuestos favorable".

España y Japón empatadas

Si para Nomad Capitalist el pasaporte suizo es el más valioso del mundo. Para Visa Guide World es el español, ya que con el pasaporte de España es posible entrar hasta en 177 países sin necesidad de visa. Así, para realizar la clasificación, Visa Guide, adjudicó distintos valores a cada pasaporte según la política de entrada del país, el PIB del mismo y otros índices de importancia como el Índice de Turismo y el de Desarrollo Humano. Aunque las condiciones más relevantes para alcanzar la máxima puntuación se basan en los países a los que se puede viajar sin visa, en aquellos en los que es necesario aportar una autorización electrónica de viaje (ETA) o una visa electrónica.

No obstante, España no solo no ocupa el primer puesto en la clasificación realizada por la consultoría fiscal Nomad Capitalist, sino que ni si quiera aparece entre los 10 primeros puestos. Tampoco entre los 20 ni entre los 30 primeros. Para encontrar el lugar del pasaporte español hay que bajar hasta el puesto 38, empatado con el pasaporte de Japón. Ambos con una puntuación de 101,5.

A pesar de que el documento español tiene visa con 177 países y Japón solo con 173, el país nipón supera al ibérico en cuanto a reputación (la consultora fiscal ha otorgado 50 y 30 puntos respectivamente). Por su parte, las dos naciones cuentan con los mismos puntos respecto a derechos (40 puntos), fiscalidad (20 puntos) y doble ciudadanía (20 puntos).