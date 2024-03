Medidas de las maletas de cabina en Wizz 2024

El equipaje que llevar en el avión supone un estrés para los pasajeros, debido hay que ajustarse a las políticas de dimensiones y peso de las maletas que impone cada aerolínea. Hay que tener buen ojo con la ropa y los bultos que queremos llevar a bordo porque las compañías aéreas te pueden cobrar un suplemento si excedes sus medidas permitidas.

Actualmente no hay ningún estándar oficial que establezca el peso, tamaño o precio de facturación del equipaje de mano. Por lo que las medidas de las maletas cambian según con la aerolínea con la que se viaja. Esto algo que descoloca a los pasajeros que no saben si la maleta que le sirvió para un trayecto anterior le servirá de nuevo.

Tanto llega el 'poder' de las compañías que incluso tienen potestad para no dejarte subir al avión si no quieres pagar el cargo adicional para poder entrar el equipaje que no encaja. El Parlamento Europeo intentó en 2023 unificar las dimensiones de las maletas de mano y que fueran gratis.

Además, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) establece una recomendación de las dimensiones de las maletas de cabina (55 x 35 x 20 centímetros), la realidad es que cada aerolínea puede poner sus propias restricciones de peso y dimensiones en el equipaje.

Dimensiones de la maleta de mano y de cabina de Wizz

Pero por ahora, las aerolíneas tienen la libertad de imponer sus medidas. En el caso de Wizz Air, esta es su normativa para las maletas de cabina en 2024:

Permiten llevar un equipaje de mano gratis que no supere las siguientes medidas: 40 x 30 x 20 cm y un máximo peso de 10 kg . Este debe caber bajo el asiento de delante y puede ser una funda de portátil, un bolso o una mochila pequeña.

La maleta de cabina implica un suplemento y sus dimensiones máximas son: 55 x 40 x 23 cm con un peso de hasta 10 kg.