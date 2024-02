Caso Koldo: IAG niega haber pedido explicaciones a Air Europa por el supuesto pago de comisiones

El grupo IAG, propietario del 20% del capital de Air Europa tras convertir un crédito participativo prestado durante la pandemia, asegura no haber hablado con la aerolínea que pretende adquirir, señalada por un juez por haber abonado, presuntamente, comisiones ilegales al presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, a cambio del contrato para transportar mascarillas en lo peor de la pandemia.

"No tenemos ninguna participación en la gestión de la compañía y no hemos hablado con ellos", ha asegurado Luis Gallego, presidente del holding IAG y futuro propietario de Air Europa, si Bruselas da el visto bueno a su compra. El ejecutivo también ha descartado que el caso Koldo afecte "de ninguna manera" a la adquisición de la aerolínea. "No estamos involucrados en su gestión, seguimos en el acuerdo de aprobación por Competencia y no vemos ninguna interferencia entre una cosa y otra", ha señalado.

Air Europa se defiende de las acusaciones y explica que "todas las operaciones con motivo de los vuelos para material sanitario se llevaron a cabo en el cauce normal de negociación, a precio de mercado, y sin pago de comisiones, como se insinúa".

En concreto, desde la compañía aseguran que durante los meses más duros de la pandemia, realizaron más de 30 vuelos movilizando material sanitario, de los cuales sólo ocho fueron con la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. "Absolutamente todos se hicieron con normalidad", explican.