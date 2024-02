Polémica por la propuesta de cobrar a los turistas en la Plaza de España de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis San (PP), anunció a través de redes sociales que el consistorio proyecta "cerrar la plaza de España y cobrar a los turistas para financiar su conservación y garantizar su seguridad. Además, crearemos una escuela taller de artesanía". El regidor puntualizaba después que "por su puesto, el monumento seguirá siendo de libre acceso y gratis para todos los sevillanos". El anuncio ha provocado un aluvión de reacciones, muchas contrarias por lo que supone de limitación de uso de un espacio público, y otras a favor porque favorecerá su conservación y protección.

No es la primera vez que el cierre de la Plaza de España es objeto de debate. En 2018 el anterior gobierno municipal del PSOE ya lo rechazó, con voces a favor del cierre y cobro "simbólico" de entes como la Asociación para la Conservación del Patrimonio en Andalucía (ADEPA), preocupada por el deterioro de este espacio. La asociación no se muestra contraria al cierre, pero apunta que el Ayuntamiento ya recauda con la celebración de eventos privados, y no destina actualmente ese dinero a conservación y vigilancia.

Tampoco sería el único espacio público en Sevilla que tiene restricciones de uso y en el que se cobra por su disfrute: en las Setas, como se conoce a la remodelada plaza de la Encarnación, se accede a las terrazas superiores previo pago, bajo gestión de un privado.

Este modelo para las Setas se puso en marcha siendo concejal de Urbanismo una de las personas que ahora se ha manifestado en contra del cierre y cobro en la Plaza de España, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE).

Convenio

El diario Abc adelantó que la operación diseñada ahora requiere de un convenio entre el Ayuntamiento, titular de buena parte del espacio, y de la Administración General del Estado, propietaria de otra parte, para compartir gastos y beneficios(al 75%-25%) a través de una unidad de gestión.

Contemplaría, además del cierre de la plaza, la creación de un itinerario turístico y el uso de espacios y dependencias actualmente poco aprovechados.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que no tiene conocimiento oficial de esta propuesta, que no podría llevarse a cabo sin el Gobierno de España, titular a través de Patrimonio del Estado tanto de la galería como del edificio que alberga dependencias oficiales y servicios públicos. Patrimonio del Estado tiene responsabilidad sobre un espacio que da acceso directo a la Plaza de España y me parece una deslealtad que se haga un proyecto a una zona que afecta a servicios públicos sin contar con él, más allá de que no comparta cerrar una plaza que se concibió como un abrazo hacia Iberoamérica, a abrirse al mundo en definitiva, con una decisión arbitraria".

Tasa turística

La oposición de izquierdas en el Ayuntamiento se ha manifestado en contra de la medida, y propone aplicar la tasa turística, descartada inicialmente por el actual gobierno local, si el argumento es que se necesitan fondos.

El debate ha prendido en una ciudad donde ya se vienen sucediendo polémicas por el espacio ganado por veladores en plazas y calles, extensión de viviendas de uso turístico por todo el centro y pérdida de identidad de calles y espacios.

Afecta a un momento señero para la ciudad y singular a nivel mundial, escenario de películas de impacto global (desde Laurence de Arabia a la Guerra de las Galaxias) y de eventos como la presentación de colecciones de Dior.