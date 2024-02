Sevilla por el mundo: de la Giralda de Kansas a la de Bélgica

La victoria de los Kansas City en la final de la Superbowl, celebrada el pasado día 12, reveló una de las grandes curiosidades de la historia de la ciudad norteamericana. La presencia de una franja roja y amarilla en la manga de la camiseta de los ganadores llamó la atención por su parecido (o mejor dicho exactitud) con la bandera española. Y es que pocos conocían hasta entonces la extraña relación de Kansas con España, más en concreto con la ciudad andaluza de Sevilla.

Si alguna vez te has preguntado por qué una de las arterias principales de Sevilla tiene nombre de ciudad estadounidense he aquí la repuesta: la capital sevillana y Kansas City, en el estado de Misuri, están hermandadas desde hace 50 años. Y resulta que no solo la ciudad española atesora alguna referencia hacía su 'hermana' americana, Kansas también conserva algún que otro secreto de color verdiblanco.

Entre todas las réplicas de monumentos españoles por el mundo llama la atención las recreadas Villa Española de Shima, el parque temático situado en Japón y dedicado exclusivamente a la cultura española y además con gran éxito gracias a su millón de visitantes anuales. Allí, en el país del Sol naciente, los turistas pueden encontrar la copia de la Plaza de Sol, en Madrid, de la Puerta de las Granadas, en Granada, o alguna que otra réplica de pequeñas iglesias españolas.

La Giralda de Kansas City

Sin embargo, y aunque no tenga presencia en el parque japonés, el monumento más internacional teniendo en cuenta la cantidad de duplicados que existen por el mundo es la Giralda de Sevilla, la cual, evidentemente, también decora el paisaje de Kansas City.

La Giralda en un centro comercial

A petición del desarrollador urbanístico estadounidense Jesse Clyde Nichols, el arquitecto Edward Buehler Delk visitó España en su camino inspirador para el que sería el primer centro comercial del mundo, el Country Club Plaza, en Kansas City. Tal fue su fascinación que decidió transportar al otro lado del Atlántico la torre del campanario de la catedral de Sevilla, es decir, la Giralda, siendo la primera réplica del monumento andaluz. No contento con eso, el arquitecto también 'se llevó' de Sevilla la Plaza Virgen de los Reyes.

Aun así, el proyecto no vio la luz hasta 1967, un año después de la hermandad de ambas ciudades. La exactitud de la Giralda de Kansas es tal cual a la de la capital andaluza a excepción de la altura: 40 metros de altura frente a los más de 94 de la original.

Con todo no es la única referencia del monumento en el mundo. Si bien la Koutubia de Marrakech no podría servir de ejemplo, ya que el minarete marroquí fue construido 36 años antes que la Giralda (en este caso la inspiración fue al revés), y a pesar de sus grandes semejanzas, Sevilla es de las pocas ciudades españolas que pueden presumir de la globalización de uno de sus grandes atractivos turísticos. En total seis: tres dentro de España y otros tres fuera de nuestras fronteras.

Minarete de la Mezquita Koutoubia en Marrakech

La desaparecida de Nueva York

Durante tan solo 35 años, entre 1890 y 1925, en Nueva York se podía respirar cierto aire andaluz. Y no es una exageración. En esos años, la Giralda tuvo una hermana pequeña en el segundo Madison Square Garden, con unas dimensiones similares a la original con 92,66 metros (unos 32 pisos de altura) y siendo el edificio más alto de NY con el agregado de la estatua de Diana de la Torre, que aún se conserva en el Museo de Arte de Filadelfia.

La desaparecida Giralda de Nueva York

También en EEUU aparece otra Giralda de menor tamaño, en este caso presidiendo la facha principal del gran Hotel Baltimore en Miami. Aunque no se trata de una copia exacta sí se aprecia la inspiración en que el autor tuvo del monumento sevillano y de la cultura española en general.

Fachada del Hotel Baltimore en Miami, Estados Unidos

Por su parte, nada relaciona la Giralda de Sevilla con la Torre de la Biblioteca de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, pero parecido tienen. Y no sería de extrañar que las musas viajaran de la capital hispalense hasta tierra flamencas, pues fueron los estadounidenses los que recrearon la institución a estilo renacentista flamenco tras un incendio provocado por bombardeos de la IGM.

Caprichos andaluces

Más normal que las copias de Kansas o Miami son las que se encuentran dentro de España, en Tarragona, Badajoz y en la propia provincia sevillana. De entre las tres réplicas, la más llamativa es la que se encuentra en la localidad de L'Arboc, ya que se trata de 'un capricho' de sus dueños: un matrimonio que se enamoró de Andalucía y decidió construir en sus terrenos una copia de la Giralda de algo más de 50 metros de altura, de uno de los salones del Alcázar de Sevilla y del Patio de los Leones de la Alhambra, en Granada.

De otro lado, la 'Giraldilla', como se le conoce popularmente, se ubica en la propia capital extremeña y se construyó hace casi 100 años a imagen y semejanza del monumento andaluz. También en el municipio sevillano de Carmona se encuentra otra 'Giraldilla', en este caso como campanario de la Iglesia de San Pedro, catalogada como bien de interés cultural.