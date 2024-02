El motivo por el que un avión cruzó España en línea completamente recta el pasado lunes

En los últimos años, las consultas sobre el estado de los vuelos han ido en aumento. A algunos simplemente les genera curiosidad saber qué aviones sobrevuelan por encima de ellos en un momento determinado, mientras que otros acuden a los buscadores con temor a que las aeronaves esparzan veneno, modifiquen el clima o alguna otra conspiración infundada.

En cualquier caso, un vuelo en particular generó dudas y levantó sospechas el pasado 5 de febrero. En concreto, el protagonista fue un Airbus A330 operado por Hi Fly Malta. El avión despegó desde el Aeropuerto de Beja (Portugal) hacia un destino no especificado. Sin embargo, el factor extraño no fue ese, sino la trayectoria que siguió el vuelo.

Tal y como se puede apreciar en la imagen de seguimiento de Flightradar24, compartida por la cuenta de X Controladores Aéreos (@controladores), tras los primeros minutos de viaje el avión viró y tomó una dirección completamente recta (algo que no suele ser lo habitual). Además, la cuenta de controladores explicó que el itinerario fue modificado sobre la marcha con el objetivo de ahorrar "80/90 millas náuticas".

Vuelo saliendo de Portugal con status de ayuda humanitaria. Le recortamos la ruta en lo posible coordinando los ACC de Madrid y Barcelona, volando directo dentro del espacio aéreo español, lo que supone ahorro de alrededor de 80/90 millas náuticas respecto a la ruta de plan de… pic.twitter.com/6N0nifE0sN — ?Controladores Aéreos ?? (@controladores) February 5, 2024



Esta modificación, según explica la cuenta, pudo deberse a que el avión tenía un estatus de ayuda humanitaria, lo cual permite a estos vuelos "estar exentos de regulaciones aéreas que pudieran afectar a su ruta y demorarlos".