La Aemet responde contundente a una usuaria que afirma que hay aviones fumigando los cielos: "Lamentamos decepcionarte"

Son muchos los usuarios que utilizan las redes sociales para explicar sus teorías o, incluso, pedir explicaciones a las autoridades sobre diferentes temas. De hecho, en algunas ocasiones, reciben respuesta, como es el caso de una usuaria que quería saber qué sustancia es la que vierten los aviones sobre la Comunidad Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorlogía de Valencia (@aemet_cvalencia) ha respondido con un mensaje contuntende, indicando que no están fumigando a los ciudadanos con dichos aviones, una respuesta que acumula más de 11.000 'me gusta' en la red social.

La polémica comenzó por el vídeo que compartió otro usuario, en el que se ven las estelas que dejan en el cielo los aviones: "En Alicante capital llevan dos días, contando con hoy mismo, que los fumigadores parece que ya hasta se pitorrean de nosotros. En esta ocasión, ya ni son estelas en forma de parrillas, ahora hasta garabatean delante de tu cara", escribía el usuario.

En Alicante capital llevan dos días contando con hoy mismo, que los fumigadores parece que ya hasta se pitorrean de nosotros, en esta ocasión ya ni son estelas en forma de parrillas, ahora hasta garabatean delante de tu cara. pic.twitter.com/QVYjxqTtZu — lidon syn ???? (@lidongomez999) November 28, 2023

Así, haciendo referencia a este tuit, una usuaria quiso pedir explicaciones a la Aemet: "¿Sois tan amables de decirnos qué están haciendo y echando esos aviones? ¡Estamos hasta las narices de ver día sí y día también fumigar los cielos! Y no habléis de hielo en suspensión, que no hay quien se trague eso, a no ser que seas un descerebrado", escribía visiblemente enfadada.

Ante la insistencia de esta publicación y de otros comentarios sobre el vídeo, la Aemet de la Comunidad Valenciana daba respuesta a la usuaria: "Hola, Susana, lamentamos decepcionarte, pero es agua. Más información en este documento", han escrito en su publicación los expertos de la Aemet, acompañando el tuit de un documento con información sobre las estelas de condensación.

Hola, Susana, lamentamos decepcionarte, pero es agua. Más información en este documento.https://t.co/FdIKoSBqCJ https://t.co/XGgs4zJdrp — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) November 28, 2023

¿Qué son las estelas de condensación?

Tal y como se puede ver en el citado documento, las estelas de condensación "son nubes de hielo, en forma de largas líneas, que surgen en ocasiones al paso de un avión, por condensación del vapor de agua contenido en las emisiones de los motores".

Por otro lado, también se explica que, en otras ocasiones, "se forman otro tipo de estelas en la punta de las alas, por condensación del vapor atmosférico a causa de la bajada de presión y temperatura que se produce al paso del avión, pero estas últimas suelen ocurrir en el despegue y el aterrizaje, no durante el vuelo en niveles altos, y duran mucho menos".

De esta forma, cuando los gases de los aviones se mezclan con el aire, se enfrían rápidamente y, si se dan las condiciones de humedad en la atmósfera, se producirá la condensación del vapor de agua. El nivel de humedad de la mezcla, es decir, el que se llegue a la saturación o no, dependerá de la temperatura y humedad del aire, así como de la cantidad de vapor de agua y la temperatura de las emisiones del avión.