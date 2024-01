Los destinos que recorre el 'Icon of the Seas', el crucero más grande del mundo apadrinado por Messi

Royal Caribbean no solo está causado furor por ser el nuevo patrocinador del Inter Miami de Messi, ahora sorprende por su nueva embarcación llamada 'Icon of the Seas', el crucero más grande del mundo.

El pasado sábado, zarpó a alta mar el 'Icon of the Seas', el crucero de Royal Caribbean que con su capacidad para transportar a más de 10.000 personas se convierte en la embarcación más grande del mundo.

El nuevo gigante de los mares también es un transatlántico. Será el sueño de los pasajeros que buscan un crucero grandioso. Los numerosos entretenimientos disponibles, así como las nuevas actividades de ocio propuestas a bordo, sorprenderán los pasajeros de todas las edades.

La embarcación construida en Finlandia cuenta con 20 cubiertas y 365 metros de longitud, el Icon of the Seas con 2.350 miembros de la tripulación. Los primeros destinos que se pueden apreciar en su calendario muestran al Caribe Oriental y Caribe Occidental, Saint Maarten, Islas Vírgenes, Honduras, México, Miami, Puerto Rico, con precios que van desde los 1.792 euros.

Según la compañía, este enorme barco es más que una mejora de vacaciones. "Son las mejores vacaciones familiares del mundo, donde pasarás el mejor momento de tu vida, varias veces al día".

"Prepárese para el parque acuático más grande en el mar. O elija entre siete piscinas, incluida Royal Bay, la piscina más grande de un crucero. Y mientras tanto, impulse vínculos más audaces con toneladas de cosas que hacer para todos los miembros de su tripulación en el mejor destino familiar para quedarse todo el día a bordo. Además, descubra platos para deleitar todos los apetitos, con 40 conceptos gastronómicos que redefinen", señala Royal Caribbean desde su web.

Viaje inaugural

El pasado martes toda la flota de Royal Caribbean se vistió de fiesta para dar inicio al bautizo del 'Icon of the Seas'. Como era de esperar, entre los invitados estuvo Lionel Messi, quien se convirtió en el padrino del barco, y otros jugadores del Inter Milan, club que llevará en su camiseta el logo de la empresa de cruceros.

"Es el comienzo de una nueva era de vacaciones", señaló durante el acto el presidente de Royal Caribbean International, Michael Bayley, quien agregó que el crucero ofrecerá "unas vacaciones únicas para cada tipo de familia y aventurero".

Para el primer viaje, que se llevó a cabo desde Miami el pasado sábado, se registró la venta de billetes más rápida de un crucero. El gigante de los mares zarpó pasadas las las 17:30 , hora local (22:30 GMT).