OK Mobility se expande por Estados Unidos para facturar más de 500 millones

La compañía balear OK Mobility continúa con su particular conquista del mundo. La empresa de movilidad, enfocada en el negocio de alquiler y compraventa de vehículos, avanza en sus planes de expansión y este 2024 pondrá el foco en Estados Unidos con el objetivo de superar los 500 millones de euros de facturación, lo que supondría crecer más de un 50% respecto al año 2023, que espera cerrar con un volumen de negocio de 330 millones.

Su CEO, Othman Ktiri, califica este ejercicio como el año "de transformación y mucha facturación", después de que 2023 fuera "un buen año de transición y expansión". El también fundador de la compañía destaca el crecimiento del 30% en los servicios de movilidad, cuyo negocio creció de 150 a 200 millones de euros. Culpa de ello lo tiene la incorporación del modelo de suscripción a su gama de productos de renting, una propuesta que considera "muy sinérgica" y "totalmente natural" dentro de su porfolio de productos, cuyo volumen de negocio alcanzará el 10% del total facturado.

Aperturas en Florida

A la espera de definir su plan para aterrizar en el Reino Unido, anunciado hace varios meses, ejecutará este año tres nuevas aperturas en los aeropuertos de Orlando, Tampa y Fort Lauderdale, en el estado de Florida, donde ya está presente desde 2022 con una primera tienda en Miami. "Hay muchas sinergias entre España y Florida, es un mercado hispano y una capital mundial del turismo. No ha pasado ni un año que entramos y ya nos estaban pidiendo abrir más tiendas", esgrime el máximo ejecutivo.

Salida a bolsa en España

Respecto a los rumores de la posible cotización en el parqué, Ktiri ni confirma ni desmiente estos planes, pero admite que se están dando "muchos pasos coincidentes" con los de una salida a bolsa. "Para cotizar hay que profesionalizar mucho la compañía, por lo que seguimos en este camino sin un 'timing' marcado", explica.

Este camino incluye la constitución de un Consejo de Administración y la entrada de nuevos perfiles a la compañía como consejeros independientes, un proceso actualmente en marcha: "Estamos estudiando propuestas. Hay gente que se ha postulado y está siendo un proceso muy interesante a nivel humano. Que haya quien se quiera unir a tu proyecto es para estar muy orgulloso".

"No decimos que no a salir, pero hoy tenemos otras prioridades. El foco está en la operación, tenemos unas oportunidades de negocio tremendas", señala. El carácter y la presencia cada vez más global de OK Mobility invitan a pensar en que su llegada al parqué no tendría por qué ser necesariamente en España, pero el fundador asume que es el mercado "más natural": "Somos una empresa española, es el mercado donde más presencia tenemos y donde más conocidos somos, por lo que tendría sentido que fuese aquí", explica.

Planes de futuro

Más allá de su expansión internacional, la compañía también está estudiando la entrada en otros negocios asociados como el alquiler a largo plazo, un nicho copado por gigantes como ALD Automotive | Leaseplan o los propios servicios financieros de los fabricantes de coches. Sin embargo, el CEO se muestra convencido del potencial de su marca: "Queremos atender todas las demandas de movilidad de nuestros usuarios, por lo que nuestra misión es incorporar todos esos negocios verticales".