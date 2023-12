OK Mobility entra en los aeropuertos de ANA en Portugal con el rent-a-car

OK Mobility, la compañía de movilidad propiedad del empresario Othman Ktiri, crece en Portugal, uno de sus principales países tras España. La compañía, que ya está presente en ocho países y pretende llegar a 100 ciudades en 2024 tras haber logrado récord de ingresos en sus servicios de movilidad, prepara su entrada en los aeropuertos del país vecino, gestionados por la empresa ANA, propiedad de la francesa Vinci. La empresa se ha impuesto en el concurso público y operará junto a otros cinco operadoras. La firma del acuerdo está prevista para firmarse en las próximas semanas, según explica Othman Ktiri, CEO de la empresa, en conversación con elEconomista.es.

Con sede en Palma de Mallorca, la compañía suma un nuevo punto de expansión. ANA gestiona los aeropuertos de Lisboa, Porto, Beja, El Faro, Ponta Delgada, Santa Maria, Horta Flores, Madeira y Porto Santo. De acuerdo a datos del propio gestor aeroportuario, suma 1.022 plazas en sus aeropuertos (131 Lisboa, 58 puerto, 422 Faro, 82 Ponta Delgada, 10 Horta, 294 Funchal y 25 Porto Santo). Hasta el momento, los aeropuertos de ANA cobijan a seis empresas de rent-a-car: Avis-Budget, Europcar, Goldcar, Guerin, Hertz y Sixt.

Todas las empresas que gestionan el servicio reportan al gestor aeroportuario el 18% de sus ingresos comerciales. En el año 2022 esta actividad estuvo impactada por la dificultad por los operadores para obtener la flota necesaria por los problemas de producción de vehículos a escala mundial, por un lado, y la recuperación del turismo. La combinación de ambos factores provocó que la oferta no fuera suficiente para la demanda existente, lo que se tradujo en un aumento del 36,7% del billete medio y, en consecuencia, en un incremento del 24,2% en los ingresos por pasajero de ANA, S.A.Los aeropuertos son una infraestructura clave para OK Mobility.

Actualmente la compañía tiene una OK Store en el aeropuerto de Marrakech-Menara, en Marruecos, y en los aeropuertos de Tirana y Bucarest. Al margen de la ciudad lusa, la compañía está a expensas de que Aena saque los pliegos de su concurso para el rent-a-car en sus aeropuertos. La compañía actualmente tiene una presencia moderada en los aeropuertos españoles, ya que en el anterior concurso, celebrado en 2016, logró pocas plazas, que años más tarde pudo ampliar.Un 16% más de ventas.

Las cifras de OK Mobility

Hasta septiembre, la compañía ha alcanzado cifras sin precedentes a través del alquiler de coches. Así, las ventas de sus servicios de movilidad en los nueve primeros meses del año fueron de 152 millones de euros, más que los registrados durante todo 2022 (150 millones), es decir, en doce meses.La cifra total de negocios del grupo ascendió a mucho más. En concreto, alcanzó los 222,9 millones de euros, ya que la compañía incluye en sus ingresos los servicios de venta de vehículos (remarketing) tanto a clientes como a empresas.

En el mismo periodo, la compañía logró 110 milloens de margen operativo, según trasladó en el IV OK Strategic & Financial Day junto a más de 100 representantes del sector financiero nacional e internacional. La firma presentó esta cifra récord (6% más que en 2022) obtenida entre enero y septiembre de este año. Según Francisco Muñoz, jefe de finanzas de OK Mobility, este indicador "demuestra la resiliencia de nuestro modelo de negocio".