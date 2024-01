Aena responde a Ryanair: "Las tasas de los aeropuertos han bajado un 32% desde 2015"

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha defendido la subida de tasas propuesta por la gestora aeroportuaria y criticada por las aerolíneas tras lograr el refrendo del Ministerio de Transportes, a falta de su aprobación definitiva. El máximo ejecutivo de la cotizada semipública ha sostenido que "las tarifas aeroportuarias tienen que adaptarse al ritmo inversor" ya que Aena, que tiene previsto incrementar sus inversiones en los próximos años, "tiene que acelerar la ampliación de los aeropuertos y garantizar que los accionistas tengan una retribución razonable".

"Desde 2015 a 2023, las tarifas de Aena han bajado nominalmente un 11%. En este tiempo, la inflación ha sido del 21%. En términos reales, las tasas han bajado un 32%. Y aún si se produce la subida que anunció el ministro, las tarifas serán más bajas que la inflación media de estos años", ha explicado en una intervención en el foro Hotusa Explora celebrado en Madrid.

Entre las inversiones previstas o en ejecución, Lucena ha destacado la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas, valorada en 2.400 millones de euros, así como los aeródromos de Córdoba, Tenerife Norte y Tenerife Sur y la remodelación de Palma de Mallorca, a lo que sumó su interés por ampliar Barcelona-El Prat. "Estamos en 283 millones de pasajeros en 2023 y la capacidad teórica es de 350 millones en toda España, pero los aeropuertos turísticos y 'hubs' se están acercando al límite de su capacidad", esgrimió.

Ryanair reitera su petición

El CEO de la aerolínea irlandesa, Eddie Wilson, ha reiterado hoy su petición a Aena y al Gobierno de España para que no lleven a cabo la subida prevista de las tasas aeroportuarias: "Ryanair decidió invertir en España porque nos ofrecieron certeza y no que no habría aumentos de tarifas hasta 2026/2027. Creemos que ese aumento del 4% debería revertirse", explicó en declaraciones a los periodistas.

"Los aeropuertos en España compiten con los de Italia, Grecia o Marruecos por el turismo y sus costes son claves para la competitividad turística del país. Las aerolíneas miramos los costes variables y las tasas. Si en Canarias implantan una tasa por derechos de emisión de 15 euros por pasajero, esto le haría perder competitividad respecto a Marruecos. Nosotros hicimos una promesa de invertir en España, pero han encontrado una manera de subir las tasas un 4% pese a que iban a mantenerse congelados hasta 2027", lamentó Wilson.

El ejecutivo de la compañía ha insistido en su propuesta de introducir tasas flexibles para potenciar los aeropuertos regionales: "Ryanair va a crecer de manera espectacular en España, pero necesitamos incentivos y certeza en las tarifas, y eso recompensará a las economías locales y a las regiones. Madrid y Barcelona son grandes y están llenos, pero Murcia, Vigo, Santander, Cádiz o Jerez necesitan turismo durante todo el año, necesitamos implementar incentivos que impulsen el número de turistas durante los doce meses del año, no sólo a las playas o a la costa", defendió.