Ryanair reclama tasas flexibles en los aeropuertos españoles para potenciar las conexiones regionales

El CEO del grupo Ryanair, Michael O'Leary, ha invitado al Gobierno de España a que flexibilice las tasas de los aeropuertos nacionales, de forma que en vez de fijarse una tasa única como la actual, se tenga en cuenta la capacidad disponible en los distintos aeropuertos. "Es lógico que haya ciertas subidas. Entendemos que se haga en Madrid o Barcelona, porque están llenos, pero en otros aeropuertos no deberían subirse porque están vacíos. Hemos pedido al Gobierno de España que reduzcan las tasas de los aeropuertos regionales, de forma que podamos poner más rutas", señaló O'Leary en un encuentro con periodistas celebrado en la sede de Ryanair en Dublín.

Esta propuesta, trasladada al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la visita del directivo a Madrid de la semana pasada, parece haber sido recogida por el Ejecutivo, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmase el pasado jueves en Madrid que pondría en marcha algún tipo de incentivo para atraer aviones a las instalaciones con menos pasajeros. "Creo que el Presidente y el Ministro están muy concienciados con la puesta en marcha de nuevos puestos de trabajo y rutas en España, quieren crecimiento económico y regional, están abiertos a negocios y estamos trabajando junto a ellos para desarrollar la conectividad regional y bajar las tasas en sitios con bajos niveles de tráfico", aseguró.

El máximo ejecutivo de la compañía ha catalogado al ejecutivo nacional como "bastante racional" en sus pretensiones de desarrollar estas instalaciones regionales, pero considera que "si ponen las mismas tasas que en los grandes aeródromos, no van a crecer". Pese a esta situación, ha reconocido que no modificarán sus planes para el próximo verano, que "ya están definidos" y presentarán próximamente, aunque no descarta tomar medidas de cara al futuro: "si el Gobierno no responde, moveremos los aviones a otro lugar que sean más competitivos".

Subida de tasas "razonable"

El CEO del holding aéreo ha considerado la subida propuesta por Aena como "razonable" en comparación con la que han llevado a cabo otros países como Alemania, que han propuesto subidas de hasta el 20%, pero lamenta que tenga lugar coincidiendo con los ingresos récord registrados por la gestora aeroportuaria: "no necesitan subir más las tarifas", esgrimió. O'Leary ha lamentado que la cotizada semipública optase por tomar el camino de países europeos como Alemania, contrario al tomado por otros países turísticos como Portugal.

La subida de tasas aeroportuarias diseñada por Aena ha sido aceptada por el ministerio de Transportes, Óscar Puente, y está a la espera de que se confirme de forma definitiva. Fija un alza del 4,09% respecto a las actuales, que llevaban varios años congeladas. La gestora aeroportuaria se defiende de las críticas de las aerolíneas asegurando que esta subida de tasas equivale a unos 40 céntimos por pasajero y continuarían siendo las más competitivas de Europa. Esta subida deriva del reconocimiento de la inflación del 3,5% y varios ajustes ordinarios, tras varios años congelada.

Crecer en Madrid y Barcelona

Ryanair ha formalizado su interés por quedarse con algunos de los huecos horarios (slots) que ha ofrecido IAG para llevar a cabo la compra de Air Europa, especialmente aquellos que afectan a los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Sin embargo, según O'Leary, "IAG está empeñado en que no tengamos ninguno allí", sugiriendo que "quiere dar los slots a Binter", compañía canaria que arranca operaciones en Barajas este mes de febrero y que compite por otro nicho de mercado.

Invertirá 5.000 millones en España

Ryanair tiene previsto invertir unos 5.000 millones de euros en España durante los próximos siete años, con inversiones significativas en innovación, un nuevo centro de formación y contratación de personal. A ese respecto, su hoja de ruta contempla subir de 55 a 77 millones de pasajeros, superar el millar de rutas en 2030 —actualmente tienen 730—, abrir cinco bases y basar 33 nuevos aviones. En la actualidad, la compañía líder en el país por número de pasajeros cuenta con 6.500 trabajadores en España, 82 rutas nacionales y otras 700 a 29 países distintos.