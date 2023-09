Dos activistas estampan dos tartas en la cara al CEO de Ryanair ante la Comisión Europea

El máximo responsable de la compañía Ryanair, Michael O' Leary, ha recibido dos tartazos en la cabeza a manos de dos activistas a los pies de la sede de la Comisión Europea, en Bruselas. En concreto, O'Leary, se disponía a entregar un millón y medio de firmas para la petición 'Protect Overflights: Keep EU Skies Open' (Proteger los sobrevuelos: Mantener abiertos los cielos de la UE) cuando recibió el ataque.

El mediático y hasta controvertido dirigente se disponía a hablar ante las cámaras cuando, entre los fotógrafos acreditados, dos mujeres asaltaron y estamparon las tartas en su rostro.

En el momento del ataque, la primera de las dos mujeres le grita "Welcome in Belgium" (Bienvenido a Bélgica), mientras que la segunda le increpa que "Arrêtez la pollution avec vos putainsd'avions" (Detengan la contaminación con sus malditos aviones). Por su parte, O'Leary, consciente de que han boicoteado su mensaje ante los medios, contesta "Well done" (bien hecho).

Tal y como se puede apreciar en el vídeo, llama la atención cómo ningún miembro del equipo de O'Leary trata de impedir la acción ni la recrimina a las activistas, quienes desaparecen de escenario sin prisa y sin temer represalia alguna.

Ya con más calma, el CEO ha contestado al ataque con buen humor a través de las redes sociales de la compañía, plataforma desde la que O'Leary lanza sus mensajes habitualmente.

"Cálida bienvenida hoy en Bruselas para celebrar las 7 nuevas rutas de Ryanair para el invierno 2023. Los pasajeros están tan contentos con nuestras rutas que lo están celebrando con pastel. ¡Tenemos deliciosas tarifas reducidas!"

Warm welcome in Brussels today to celebrate RYR's 7 new routes for Winter 23. Passengers so happy with our routes and petition that they're celebrating with cake. We've got tasty low fares! pic.twitter.com/MpT6ssSX6a