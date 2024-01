Barceló superará los 500 millones de 'ebitda' en 2024, máximo histórico para la compañía

Grupo Barceló adelantó en enero de 2022 que 2023 sería un año muy bueno para el sector hotelero en general y para ellos en particular y 12 meses después puede confirmar sus predicción. Si 2022 fue un año en el que se recuperaron y mejoraron los precios con respecto a antes de la pandemia pero en detrimento de la ocupación, 2023 ha sido el año en el que ambos factores se han normalizado. Así lo ha destacado este martes Raúl González, CEO de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) del grupo.



La visión cambia cuando al directivo le toca hacer las nuevas predicciones. "Este año soy mas cauto, el ritmo de crecimiento no es sostenible. En el largo plazo tengo una visión de enorme optimismo en cuanto al sector porque está muy sano y creo que nos quedan todavía 20 o 30 años de bonanza. Pero en el corto plazo no cremo que se puedan mantener los niveles de crecimiento de los años 2022 y 2023. Crecer al 15% anual no es sostenible", ha apuntado.

Esta explosión de la demanda ha permitido a grupo terminar 2023 con algo más de 400 millones de euros de ebitda (resultado bruto de explotación). Pese que las estimaciones de Barceló apuntan a una estabilización de la demanda en 2024, González no cree que esto vaya a tener repercusión en la cuenta de resultados, es más, las estimaciones del grupo pasan por superar los 500 millones de ebitda en 2024, máximo histórico para Barceló. El directivo no ha adelantado cifras de resultado neto.

"Ha sido un año récord y con una mejora generalizada en todas las geografías", ha recalcado el consejero delegado de la división hotelera de Barceló, que ha desvelado que la compañía cerró el pasado ejercicio sin deuda. A cierre de 2022 contaba con un endeudamiento de 205,3 millones, lo que ya entonces supuso un recorte del 44%.

Este crecimiento se va a deber, principalmente, a dos factores. Por un lado la firma de nuevos contratos y otro otro la consolidación de los hoteles que ha añadido a su porfolio en los últimos meses. "Hemos sumado 25 nuevos hoteles en 2023, 12 de ellos en España y varios en nuevos destinos. De esta manera nos posicionamos con 290 hoteles en 30 países. Una parte del incremento del ebitda es consecuencia de los nuevos contratos. El hotel Carmen en Granada, por ejemplo, no ha aportado mucho a las cuentas de 2023 porque se abrió en la segunda mitad del año y esperamos que en 2024 coja velocidad de crucero. Lo mismo ocurre en Pamplona", ha detallado. El objetivo de la hotelera para 2024 pasa por abrir un nuevo hotel cada dos semanas.

Barceló invertirá unos 400 millones de euros tanto para estas nuevas aperturas como en la reforma de hoteles que ya tiene en cartera, de los cuales unos 260 millones corresponden a proyectos ya presentados. Además, quiere destinar la mitad a compra de activos. Barceló tiene cerca del 30% de su porfolio en propiedad.

La hotelera de la familia Barceló ha sumado cerca de cinco nuevos destinos en el último año y aunque no descartar incluir alguno más, esa no es su principal prioridad. "Estamos creciendo en nuevas geografías sin perder dinero, que no es del todo normal. Uno de nuestros objetivos es crecer donde ya estamos presentes y pasar de uno o dos hoteles a siete, ocho o nueve. No puede ser que tengamos muchos países con un solo hotel, tenemos que tener masa crítica donde ya tenemos presencia como hemos hecho en Marruecos que hemos pasado de un hotel a ser la hotelera española líder en el país. Un solo hotel en Grecia es una pena", ha explicado González.

Uno de esos destinos en los que únicamente tienen un hotel y quieren ganar presencia es Omán. Para ello, en noviembre Barceló cerró un acuerdo con estratégico con Omran Group, para la creación de un Fondo de Desarrollo Inmobiliario con el fin de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos hoteleros en el Sultanato de Omán. Omran Group es el principal propietario de hoteles en el país.