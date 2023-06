Barceló lidera la recuperación del sector y ya gana un 26% más que en 2019

La pandemia es cosa del pasado para la gran mayoría de los grupos hoteleros que están siendo capaces de superar los números rojos que marcaron los ejercicios de 2020 y 2021. Aunque el optimismo se ha instalado entre los principales espadas de las compañías, la recuperación no se está produciendo de la misma manera.

El gran ganador es el Grupo Barceló, que esta semana ha celebrado su junta general de accionistas en la que ha aprobado las cuentas correspondientes al año 2022. La compañía ganó 170,1 millones de euros, lo que supone superar en un 26% el beneficio neto de 2019, cuando las ganancias fueron de 134,6 millones.

"Tras los últimos años, los más difíciles de nuestra historia, hemos podido ver cómo el turismo se recupera, impulsado por la capacidad del sector para adaptarse a un panorama cambiante y a la creciente necesidad de viajar. Así, a cierre del ejercicio 2022, el resultado consolidado neto del grupo ha sido de 170,1 millones de euros. Estas cifras positivas marcan el buen pulso de la compañía", destacan los copresidentes de Barceló, Simón Barceló Tous y Simón Pedro Barceló Vadell.

Los ingresos de Barceló han experimentado un crecimiento similar y entre 2019 y 2022 se han incrementado casi un 20% pasado de 4.779 millones en el ejercicio previo a la pandemia a 5.729 millones en 2022. Donde todavía no han conseguido borrar del todo la crisis del Covid-19 es en el ebitda (resultado bruto de explotación) que se mantiene un 10,84% por debajo. En 2019 fue de 474 millones mientras que tres años después está en 422,6 millones.

Con estas cifras Barceló lidera la carrera de la recuperación. NH Hoteles también cerró el último ejercicio con mayor beneficio neto que antes la pandemia pero con un incremento inferior. En 2019 ganó 90 millones mientras que en 2022 superó los 100 millones, es decir, un 11% más. Con respecto a los ingresos, han pasado de 1.718 millones a 1.759 millones, un 2,4% más.

La última compañía que ha publicado sus resultados anuales es Meliá Hotels International. En su caso prácticamente ha igualado las cifras de 2019 y el beneficio neto está tan solo a un 1,3% de los 121,7 millones que ganó antes de la pandemia. En el caso de los ingresos, los 1.692 millones que facturó en 2022 siguen todavía un 6% por debajo de los 1.800 millones de 2019.

Pese a que a nivel global las cifras confirman la recuperación, los principales grupos del sector están todavía lejos de recuperar los márgenes previos a la pandemia y el mejor ejemplo de ello es Barceló. Aunque ya gana y factura más que antes de la pandemia —que no fue su año récord— todavía no ha sido capaz de recuperar la rentabilidad que tenía en 2019. Entonces, cerró con un margen ebitda del 9,91% mientras que en 2022 fue del 7,37%. Un escenario en el que no está solo, la rentabilidad anual de Meliá sigue todavía a un punto porcentual de la registrada en 2019 mientras que la de NH está a 2,6 puntos. El grupo que dirige Ramón Aragónes es el que todavía está más lejos de alcanzar la rentabilidad preCovid.