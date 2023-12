Extremadura, una región con déficit ferroviario y un aeropuerto que no funciona cuando hay niebla

Los extremeños y extremeñas siguen esperando soluciones al transporte ferroviario y al aéreo, si la alternativa a los vuelos comerciales es el tren, en esta región cada vez cuesta más optar por un medio de trasporte distinto al tráfico rodado.

En los últimos días, coincidiendo con las fechas navideñas, se han cancelado por niebla más de 10 vuelos, y en el 2023 se han producido incidencias en 38 operaciones comerciales en el Aeropuerto de Badajoz. Una situación que ha lamentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha recordado que ya en 2019, la organización Facua reclamó a AENA la implantación delsistema antiniebla ILS tipo III; sin embargo, AENA no contestó hasta 2021 cuando aseguraba que "una base militar abierta al tráfico civil, siendo la titularidad de la misma y sus instalaciones del Ministerio de Defensa", y que por eso no podía atender la petición al carecer de competencias para ello, según destacó Sánchez Juliá, quien además criticó al Gobierno de España que sólo "se tiran la pelota unos a otros y aquí seguimos sin soluciones".

Extremadura y su Gobierno seguirán reclamando al Ejecutivo de Pedro Sánchez las infraestructuras necesarias para que la región tenga las mismas oportunidades que el resto de Comunidades Autónomas.

Si bien es cierto que el "tren de altas prestaciones" (conocido como la alta velocidad extremeña) ha contado con un empuje en inversiones que se han traducido en algunas mejoras, siguen siendo insuficientes para una región que tarda en llegar en tren a Madrid más de 4 horas en el mejor de los casos; la electrificación entre Badajoz y Plasencia sólo reduce el tiempo de viaje en 4 minutos por lo que la conexión sigue siendo muy deficitaria. Ya no hay traviesas de maderas, las vías ya no son del Siglo XIX, y los trenes ya no salen ardiendo, pero la alta velocidad sigue sin ser una realidad para una región que lleva décadas de desventaja con otras regiones.

A este déficit de infraestructuras ferroviarias se suma un Aeropuerto, donde además de ser más caro que otros, de nada sirve si hay niebla. La cuenca del Guadiana es conocida por las intensas nieblas sobre todo en el mes de diciembre, una de las épocas donde más viajes se realizan; y en estos días tras la cancelación de servicios, la alternativa para muchas personas que habían optado por el avión para disfrutar de las Navidades con la familia ha sido el transporte por carreteras.

Tren como alternativa a los vuelos nacionales

Cuando PSOE y Sumar firmaron unos acuerdos para formar un Gobierno de coalición manifestaron la opción de prohibir los vuelos cortos cuando haya alternativa de 2 horas y media en tren para frenar el cambio climático. En Extremadura no se sabe si tomarse esta medida como un agravio más en sus reclamaciones en materia de infraestructuras, donde se cuenta con un Aeropuerto que no otorga fiabilidad con bancos de niebla y donde la alta velocidad aún no ha llegado. Y aunque el Gobierno de España afirma que Extremadura es una prioridad en materia ferroviaria lo cierto es que la alternativa más rápida y fiable para viajar sigue siendo el vehículo privado.