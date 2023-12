Óscar Puente: "Extremadura es la prioridad del Gobierno y quiero ser el ministro que traiga definitivamente la Alta Velocidad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha remarcado que Extremadura "es la prioridad del Gobierno" y "al menos" de su ministerio, una región que "no es precisamente un lugar que se queje de sus infraestructuras por exceso ni de vicio, se queja por necesidad". Por ello, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, le ha pedido que se sienten "cuanto antes" para abordar los problemas de conectividad de la región.

Óscar Puente, que ha acudido casi 50 minutos tarde al acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, celebrado en Badajoz, por un retraso en su vuelo, ha querido remarcar que tiene "muy claro que Extremadura no es precisamente un lugar que se queje de sus infraestructuras por exceso, ni de vicio, se queja por necesidad", tras lo que ha aseverado que va a atender a la comunidad con arreglo a su "convicción" e "ideología", que pasa por atender primero a quien más lo necesita, a la vez que ha apuntillado que "es evidente" que en estos años que vienen por delante hay una prioridad dentro de las infraestructuras que su ministerio tiene encomendadas, que es la ferroviaria.

Se trata de algo que el ministro comentaba recientemente en el Parlamento con el expresidente extremeño y vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara: "Quiero ser el ministro que traiga definitivamente la Alta Velocidad a Extremadura y tengan muy claro que me voy a dejar todo en ese empeño, espero conseguirlo".

En relación al Ministerio de Transportes, ha hecho hincapié en que es "complejo", así como que tienen una "situación ahora" en Castilla-La Mancha, y están "ahora" con las declaraciones de impacto ambiental, mientras que el tramo de Extremadura está, cree, "bastante encauzado con sus problemas", por lo que donde tienen que hacer el trabajo "precisamente es en el tramo intermedio, el que discurre entre Madrid y Extremadura".

Algo que van a hacer y "con decisión", en este tema en el que quiere "consensos en los puntos en los que hay conflictos" o, si no lo hubiera, decidirán, como han hecho en Valencia hace pocos días, "tomando la decisión de desbloquear la ampliación del puerto de esa localidad".

"Ojalá seamos capaces de venir hasta aquí con el acuerdo de todos, pero si no tomaremos las decisiones, porque no podemos dilatar más la llegada de la Alta Velocidad en toda su dimensión a Extremadura, es una necesidad de primer orden y tenemos que trabajar muy duro para sacarla adelante", ha subrayado.

Guardiola pide una reunión "cuanto antes"

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no ha querido perder la oportunidad y ha pedido al ministro de Transportes que se sienten "cuanto antes" para abordar los principales problemas que tiene la región, especialmente los relativos al tren y las autovías porque los extremeños no merecen "más prórrogas" y "es una cuestión de justicia y de igualdad".

"Uno de ellos lo ha podido sufrir en sus propias carnes, como es el de la conectividad, en materia ferroviaria sobre todo y también de autovías que nos deberían conectar con el sur y con el este de la península", ha señalado Guardiola durante su intervención en la toma de posesión de Quintana.

"También lo ha dicho muy bien el ministro, yo creo que los extremeños hemos esperado bastante, hemos tenido mucha paciencia y no merecemos más prórrogas, es una cuestión de absoluta justicia y de igualdad y yo, de verdad, que me pongo a su disposición para trabajar con la máxima lealtad", ha insistido Guardiola.

Al mismo tiempo, ha reconocido que le ha gustado "mucho" escuchar las palabras del ministro. Y es que, según Guardiola, Extremadura "necesita más de líneas verdes, blancas y negras" que de las llamadas "líneas rojas". "Créanme cuando les digo que no me refiero a los colores de ningún partido. Me refiero a esa expresión de moda en el debate político español donde se fijan muros, límites o fronteras infranqueables y que bloquean la posibilidad de negociación entre las formaciones mayoritarias, o que convierten cualquier colaboración entre instituciones en un imposible", ha apuntado.