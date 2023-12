Más allá de los descarrilamientos de Cercanías en Atocha: un socavón en la A-5 es el otro quebradero de cabeza de Óscar Puente en Madrid

Tres descarrilamientos de Cercanías en dos semanas en el túnel entre Atocha y Recoletos han avivado la "guerra" entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes, dirigido desde noviembre por Óscar Puente. Pero el de Cercanías no es el único problema que tiene el flamante ministro, que ha bloqueado en Twitter a Almeida y a varios de sus concejales por reclamar una mejor gestión de los trenes, sino que un socavón en la A-5 de Madrid se ha convertido en otro quebradero de cabeza para el exalcalde de Valladolid en la capital.

Este agujero apareció el pasado 12 de noviembre en la autovía de Extremadura a la altura de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles y obligó a cortar "de forma indefinida" la vía de servicio en sentido Madrid desde el enlace de el Soto. Este cierre se mantendrá "hasta que se arregle el problema", anunciaban desde el Ministerio de Transportes sin dar más detalles al respecto.

Un mes después, el socavón ha sido tapado pero las labores para su reparación aún no han terminado por lo que la calzada permanece cortada y, en consecuencia, se siguen registrando grandes retenciones de tráfico. En total son dos kilómetros de carretera los que se encuentran en obras porque no se ha inhabilitado únicamente la vía de servicio desde Móstoles, si no que de los tres carriles de la calzada central solo pueden utilizarse dos de ellos entre la salida 19 y 18 de la A-5.

Carta a Óscar Puente

Ante este escenario, tanto el Ayuntamiento de Móstoles como ahora el de Arroyomolinos han reclamado al Ministerio de Transportes la gratuidad de la autovía R-5 con el objetivo de aliviar la congestión vial que se produce en la zona. En concreto, el alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga, ha remitido una carta a Óscar Puente para solicitar esta medida porque "no hay derecho a que los vecinos sufran todos los días atascos insoportables".

Quiroga explica que después de que se registrase el hundimiento de la carretera ya envió una comunicación a Transportes con el fin de conocer las causas del incidente y para establecer un plan de movilidad que sirviese para atenuar las retenciones de tráfico. Sin embargo, asegura que no obtuvo ninguna respuesta.

"Contacto con usted para expresarle mi profunda preocupación por los problemas de movilidad que sufren los vecinos de Arroyomolinos. Más allá de la lógica irritación por los atascos, esta circunstancia representa un serio peligro para la seguridad de automovilistas y viajeros", alerta el regidor en la nueva misiva enviada al ministro.

"Es mi deber y mi responsabilidad dirigirme a usted para reclamarle una solución inmediata a los constantes problemas de movilidad de la A-5 y que afectan de forma directa a mis vecinos, que bajo ningún concepto merecen que sus demandas y peticiones sean marginadas", detalla Luis Quiroga, que concluye el documento trasladando al ministro que encontrará en él y en el Ayuntamiento de Arroyomolinos "toda la colaboración necesaria para defender los intereses del municipio".

Hay que recordar que actualmente la R-5 (Madrid-Navalcarnero) es gratuita todos los días de la semana desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas de la mañana.