Cuánto costará el abono de transporte en Madrid en 2024: los dos escenarios posibles

Los descuentos en los abonos de transporte público han ayudado económicamente a miles de usuarios desde que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, hace ya más de un año y medio. La medida, de carácter temporal, se ha ido renovando cada vez que ha estado a punto de caducar.

La última extensión, aprobada a través de un real decreto a finales de junio, prorrogaba la medida hasta final de año, por lo que los descuentos dejarán de aplicarse a partir del próximo 1 de enero a menos que se vuelvan a extender.

En el acuerdo para la investidura entre el PSOE y Sumar quedaba contemplada la intención de bonificar el transporte público durante 2024. Sin embargo, este acuerdo no se ejecutará a menos que dicha investidura salga adelante, algo que, aunque parece inminente, todavía no se ha alcanzado.

Mientras tanto, algunos líderes autonómicos han mostrado su predisposición a apoyar esta medida si logra salir adelante. Recordemos que, según el texto vigente, el Gobierno concede el 30 % de la subvención a los abonos de transporte a cambio de que las autonomías complementen con sus propios fondos, como mínimo, otro 20 %. En el caso de Madrid, la subvención que se ofrece actualmente es de un 60 %, gracias a que el Gobierno regional financia la medida con un 30 %.

En este sentido, la Comunidad de Madrid tiene previsto continuar financiando la medida para 2024 en caso de que el Gobierno central decida mantener el descuento. Así lo transmitió la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, tras presentar las cuentas para el próximo año. "No sabemos si se va a mantener o no la subvención. En el caso de que sí, lo tenemos previsto", recalcó Albert. Aún así, ha insistido en que no hay "nada establecido aún" sobre la continuidad de la medida.

Precios sin descuentos

De no extenderse esta medida, los precios de los abonos volverían a las tarifas habituales anteriores a la guerra, que duplican el valor actual. Concretamente, los precios serían los siguientes:

Abono Zona A: 54,60 euros

Abono Zona B1: 63,70 euros

Abono Zona B2: 72 euros

Abono Zona B3: 82 euros

Abono Zona C1: 82 euros

Abono Zona C2: 82 euros

Abono Zona E1: 110,60 euros

Abono Zona E2: 131,80 euros

Abono Joven todas las zonas: 20 euros

Abono Tercera Edad todas las zonas: Gratuito

Abono 10 viajes: 12,20 euros