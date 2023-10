Estas son las comunidades que ya pueden comprar los viajes del Imserso 2023-2024: destinos, precios y plazas

Este jueves, 26 de octubre, comienza la comercialización de los viajes del Imserso para la temporada 2023-2024. En concreto, se podrán reservar un total de 886.269 plazas, 70.000 más que en la anterior edición.

Fechas para reservar

No obstante, no todas las personas podrán acceder a la reserva este mismo jueves, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan. Así, a partir de este jueves la reserva solo estará habilitada en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y la Ciudad Autónoma de Ceuta para aquellas personas que estén acreditadas como preferentes, mientras que si no lo son, podrán hacerlo a partir del viernes.

En el caso de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia y Melilla, la venta estará disponible a partir de este sábado 28 de octubre para los acreditados preferentes y al día siguiente, domingo 29, para los no preferentes.

Más tarde, a partir del 2 de noviembre, se podrán reservar de nuevo los viajes que se hayan quedado sin comercializar de cualquier comunidad.

Para poder reservar su viaje, los usuarios pueden hacerlo en cualquier agencia de viaje autorizada mostrando el DNI. Pero también pueden hacerlo a través de la página web de Turismo Social con su DNI y su clave de acreditación. Esta clave de acreditación se comenzó a enviar por carta a partir del pasado 4 de octubre.

Precios y destinos

Los precios de esta temporada varían según el destino y el número de noches (entre 3 y 9) y oscilan entre los 124 euros y los 435 euros, incluyendo alojamiento, pensión completa y transporte.

En el lote de costa peninsular , que contará con 443.887 plazas, las estancias en Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana con transporte suponen un precio de 290,07 euros para nueve noches y 228,93 euros para siete noches. En el caso de no incluir transporte, las nueve noches se ofertan por 253,65 euros y las siete noches por 210,72 euros.

, que contará con 443.887 plazas, las estancias en Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana con transporte suponen un precio de 290,07 euros para nueve noches y 228,93 euros para siete noches. En el caso de no incluir transporte, las nueve noches se ofertan por 253,65 euros y las siete noches por 210,72 euros. Para las islas se han previsto 230.039 plazas. Los viajes a Baleares con transporte son por 331,49 euros y 267,63 euros para estancias de nueve y siete noches, respectivamente, mientras que sin transporte el precio supone 253,77 euros y 210,47 euros. En cuanto a Canarias, las estancias de nueve noches con transporte cuestan 435,95 euros y las de siete, 355,30 euros. Sin transporte, viajar al archipiélago incluyen un precio de 253,65 euros y 210,39 euros, respectivamente.

Para el último lote, turismo de escapada, se han previsto 212.343 plazas. Los precios son los siguientes: Circuitos culturales (cinco noches y 293,16 euros), turismo naturaleza (cuatro noches y 286,82 euros), capitales de provincia (tres noches y 124,68 euros) y Ceuta o Melilla (cuatro noches y 286,82 euros).