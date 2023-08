La lucha por el Imserso pone en jaque la mitad de los ingresos de la temporada

Este año los viajes del Imserso vienen cargados de maletas llenas de polémica. La entidad dependiente de la Seguridad Social adjudicó a principios de agosto de manera definitiva los tres lotes para la temporada 2023/2024 a Ávoris Corporación Empresarial. Una decisión que no ha gustado a las empresas que se han quedado fuera. Soltour, junto a Guest Incoming, ha recurrido la adjudicación del correspondiente al lote 1 (costa peninsular) al considerar "injusta la eliminación de su candidatura".

Por su parte, Mundiplan, la unión temporal de empresas (UTE) que forman Iberia, Alsa y la agencia de viajes IAG7, ha presentado reclamaciones al lote 1 y al lote 2 (costas insulares). Mientras, la de Seniorplan, la UTE formada por Seniorplan, Nautalia y Autocares Vera, ha reclamado la adjudicación del lote 3, de turismo interior y naturaleza.

Más allá de la decisión que tome el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la primera consecuencia a corto plazo es el retraso en el inicio de la campaña, que estaba prevista para mediados de septiembre y comienzos de octubre. Y este es sin duda el peor de los escenarios para las empresas turísticas que después del verano viven de los viajes del Imserso.

"La temporada alta de los hoteles acaba en septiembre y la enlazan directamente con estos viajes. Si ahora se quedan tres meses vacíos supone un problema muy grave para ellos. Esto se puede traducir, evidentemente, en expedientes de regulación de empleo y despidos hasta que la situación se resuelva. La situación es bastante grave", explica a elEconomista.es Santiago Vallejo, vicepresidente de la Mesa de Turismo.

La temporada pasada solo la costa de Levante, una de las más beneficiadas por el Imserso, tuvo unos ingresos de 77 millones de euros, 3.000 empleos directos y 10.000 indirectos. "Estas cifras se van a reducir, la gravedad depende de cuándo se ponga en marcha, pero no será difícil que se reduzcan a la mitad", apunta Vallejo.

No es la primera vez que alguna empresa presenta alegaciones a las adjudicaciones, ya que se produjo una situación similar en 2015 y 2019. "Hay una falta de planificación tremenda por parte del ministerio, que no convoca el concurso en tiempo y forma para que en el caso de que haya recursos se resuelvan en tiempo y forma para que la temporada pueda empezar en el momento oportuno", detalla el vicepresidente de la Mesa de Turismo.

Pese a que no puede saberse cuando puede prolongarse el proceso hasta que se resuelvan los recursos, Vallejo explica que las anteriores ocasiones se empezaron a vender los viajes en el mes de diciembre lo que significa que las empresas —desde hoteles hasta restaurantes— no recibieron los primeros turistas hasta entrado el mes de enero. "Se plantean incluso el cierre porque ya no les compensa para no trabajar más que tres meses. El Imserso ya de por sí para ellos no es demasiado rentable", añade.

Unas predicciones que confirma la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), que tras un verano con tasas de ocupación muy similares a las prepandemia ya se preparan para un otoño e invierno marcado por los cierres y los expedientes de regulación de empleo. "Una vez más se pone de manifiesto un programa que ha demostrado seguir estando mal diseñado", denuncian.