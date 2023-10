El grupo inmobiliario alicantino TM compra otro hotel en Riviera Maya para crecer en turismo

TM Grupo Inmobiliario crece en el sector turístico y en la Riviera Maya con la compra de un hotel exclusivo junto a la playa que renovará para abrir bajo la marca The Fives Hotels & Residences con la que opera en la costa mexicana. El nuevo establecimiento será su cuarto hotel en esa zona turística, aunque con un concepto distinto.

Este hotel de lujo está ubicado en Xcalacoco (Playa del Carmen) y tiene previsto que inicie su actividad a partir de la primavera de 2024, tras una renovación completa para adecuar a los criterios de su propia marca hotelera según han explicado desde la empresa.

El nuevo establecimiento se diferenciará por ser muy selecto, ya que contará con 50 suites en plena playa frente al Oceáno Pacífico, en un entorno privilegiado, con un club de playa privado y servicios y amenidades premium. Bautizado como The Beachfront by The Fives Hotels, se tratará de exclusivo hotel boutique diseñado para adultos.

TM Grupo Inmobiliario, que tiene su sede en Torrevieja y es propiedad de la familia Serna, gestiona a través de su división The Fives actualmente tres complejos hoteleros y de apartamentos que suman cerca de mil habitaciones: The Fives Beach Hotel & Residences y The Fives Downtown Hotel & Residences Curio Collection by Hilton, ambos ubicados en Playa del Carmen, y The Fives Oceanfront, en Puerto Morelos.

Negocio al alza

La división de negocio hotelero en México de TM Grupo Inmobiliario, operado bajo la marca The Fives Hotels & Residences, consiguió cerrar el pasado ejercicio con un récord de facturación que ascendió a los 65 millones de euros, un 44% más que el año anterior. Actualmente, ya supone el 25% del total de facturación.

El grupo alicantino especializado en vivienda turística alcanzó el año pasado un volumen de negocio de 260,5 millones de euros, ligeramente superior al año anterior, con un ebitda de 62,79 millones de euros. Además de su negocio inmobiliario y turístico también tiene una filial agrícola en la provincia de Alicante y está desarrollando parques fotovoltaicos.