Hilton apuesta por la Península con 18 aperturas en los próximos cinco años

La cadena hotelera estadounidense Hilton ha fijado la Península como uno de sus territorios estratégicos de crecimiento, y en los próximos cinco años tiene agendadas 18 aperturas entre España y Portugal, además de más acuerdos que puedan ir surgiendo.

Se sumarán a las 19 incorporaciones realizadas en el último quinquenio, hasta una red actual ibérica de 29 establecimientos que suman 4.546 habitaciones, ha explicado a elEconomista.es el director general de desarrollo para España y Portugal, Carlos Miró.

Con un modelo de crecimiento que se centra principalmente en gestión de establecimientos y franquicias, este año Hilton ha abierto nuevos hoteles bajo su paraguas en Madrid y Barcelona, pero también están en preparación inauguraciones en Alicante, Valencia -ciudad a la que regresa la marca-, Málaga, San Sebastián, Costa del Sol, Extremadura, Lisboa, Algarve, Cascais y Azores, con más de 2.500 habitaciones en desarrollo "contando solo lo que ya está firmado y en construcción", detalla Miró.

Según el directivo, España y Portugal "presentan importantes oportunidades para el crecimiento multimarca". Las marcas de estilo de vida y colecciones de Hilton representan poco menos de la mitad de los hoteles en cartera en la Península Ibérica, y Curio Collection by Hilton lidera el camino para el desarrollo en toda la región.

De hecho, sólo este año la compañía ha abierto tres hoteles bajo estas marcas en España y Portugal: Via Sants Hotel Barcelona, Tapestry by Hilton, Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton y Sé Catedral Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton. Las próximas aperturas clave bajo la marca incluyen Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton, que abrirá el próximo año, y Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton.

"Con hoteles en cartera en Lagos, Alicante y más, el crecimiento de servicios enfocados en el sur de España y Portugal es fuerte y estamos trabajando con socios valiosos para introducir estas marcas en nuevos destinos en toda la Península Ibérica", agrega Miró.

Las mayores inversiones vinculadas a estas incorporaciones las realizan los propietarios o franquiciados que apuestan por alguna de las 19 marcas hoteleras que engloba el paraguas del grupo Hilton, con más de 7.100 propiedades y más de 1,1 millones de habitaciones en 123 países.

Turistas de EEUU

Con todo, la firma americana invierte -aunque no lo cuantifica públicamente por mercados- en su sistema para atraer clientes, como el programa de fidelización Hilton Honors, que cuenta ya con 169 millones de clientes asiduos a sus marcas. Muchos de estos miembros son estadounidenses, en un momento en el que se ha disparado la demanda de este mercado tras el bache de la pandemia del Covid-19.

Por ejemplo, a lo largo de 2022 el número de turistas que visitaron España desde Estados Unidos aumentó un 251%, hasta más de 2,8 millones de personas. Y en lo que va de este 2023, de enero a julio España ha recibido 2,3 millones de turistas estadounidenses, un 48,7% más que en los primeros siete meses de 2022, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).