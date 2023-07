Tres consejos para hacer 'skiplagging': ahorra dinero en tu billete de avión y evita que te cancelen el vuelo

Encontrar vuelos baratos para irse de vacaciones se ha convertido en toda una quimera este 2023. Los precios de los billetes se han disparado este verano, por lo que los viajeros están recurriendo a la técnica del 'skiplagging' para conseguir ahorrarse unos cientos de euros en su trayecto en avión. Pero usar esos 'billetes ocultos' tiene sus riesgos, y más desde que las aerolíneas son conscientes de este uso fraudulento de los vuelos con escala.

Hacer 'skiplagging' va en contra de los términos y condiciones de muchas aerolíneas, y éstas están tomando medidas más restrictivas contra una moda que les está haciendo perder ingresos, llegando incluso a cancelar billetes de vuelta o itinerarios completos. A principios de este mes, American Airlines canceló el billete de un adolescente cuando se dieron cuenta de que planeaba saltarse el segundo tramo del viaje y bajarse en su escala.

Por lo tanto, si estás planeando hacer 'skiplagging' quizá quieras tener en cuenta estos tres consejos que un experto en viajes que trabajó como asistente de vuelo tanto para 'US Airways' como para 'Virgin America' ha detallado a Business Insider.

Consejos para hacer 'skiplagging'

Limitar la interacción con la compañía y sus empleados: los pasajeros que quieran hacer 'skiplagging' deben evitar hacer el check-in en persona. Es mejor hacerlo online o a través del móvil. Para evitar levantar sospechas es mejor volar bajo el radar, tratando de evitar hablar con el personal de abordo o de la terminal a menos que sea estríctamente necesario.

No identificarse en ningún momento: uno no se debe registrar con su cuenta de la aerolínea a la hora de obtener los vuelos. Ganar unos puntos o kilómetros de vuelo extras en una tarjeta de fidelidad solo hará que sea más fácil indentificar que el titular no llegó al destino final y pondrá en juego toda su cuenta.

No facturar maletas: parece obvio pero puede no serlo tanto. Pedir que las maletas no lleguen al destino final, sino que sean descargadas en la escala levantará sin duda sospechas de un posible viajero haciendo 'skiplagging'. Es preferible usar maleta de mano y poco más.

Por último, el antiguo asistente de vuelo recomienda no usar este método con frecuencia, ya que en cada uso fraudulento de los billetes las posibilidades de cancelación del vuelo aumentarán exponencialmente.