Dufry cede terreno en los 'duty free' de Aena y Lagardère irrumpe en su oferta

El concurso para renovar la gestión de los duty free de Aena tiene ya el nombre de sus potenciales ganadores. Se trata del grupo francés Lagardère y de la suiza Dufry, la compañía que hasta ahora tiene todas las tiendas libres de impuestos en la red de aeropuertos. Las ofertas económicas de ambas compañías son las mejores que ha recibido el gestor aeroportuario, por lo que todo apunta a que se repartirán los cuatro lotes por los que han pujado. El concurso mantiene la tónica descafeinada por no haber recibido ninguna oferta por los aeropuertos de mayor capacidad y volumen económico: Madrid y Cataluña. La novedad de la apertura de ofertas económicas es que el concurso ha despertado solo el interés de dos grupos de entre los 12 que mostraron interés en un primer momento.

La noticia más destacada es que Dufry, quien iba a perder su monopolio y podía perder incluso la mayor parte de su cuota de mercado en los aeropuertos españoles, cede terreno pero no lo suficiente para dejar de ser el operador dominante. La compañía, que en España puja con su marca y la de Canariensis, ha presentado la mejor oferta por lotes de las islas Canarias y Baleares y también por Andalucía-Mediterráneo.

En detalle, Canariensis ha ofrecido un 5% más que el mínimo exigido y en Baleares Dufry lo ha superado en un 20%. Más reñido ha estado el lote Andalucía-Mediterráneo, donde las propuestas recibidas han sido "técnicas de notable calidad", según Aena, pero Dufry ha presentado la oferta económica más elevada, en concreto un 30% por encima de las rentas mínimas establecidas en el concurso.

El segundo aspecto destacado es la irrupción de Lagardère, quien ya mostró interés por otro gran concurso de Aena, la restauración de Madrid-Barajas, aunque sin éxito. El grupo de travel retail ha apostado por el bloque Norte de España, el más pequeño de los seis bloques que salieron al mercado. Con el objetivo de aumentar su valor, Aena propuso licitar el conjunto de oferta comercial de dichos aeropuertos, Retail, F&B, además de las tiendas libres de impuestos.

En un hecho relevante ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía dependiente de Transportes informa que las ofertas presentadas superan las rentas definidas por Aena en el concurso en un 17% (calculado en términos de RMGA´s actualizadas del periodo de 12 años) y mejoran las rentas de 2023 un 28%

Sabor descafeinado

Con todo, la apertura de las ofertas económicas no olvida que Aena no ha recibido propuestas por sus dos grandes lotes: el del Aeropuerto de Madrid y el de Aeropuertos de Cataluña, donde se incluye Barcelona-El Prat junto a los aeropuertos de Girona y Reus. No hay que olvidar que las rentas mínimas garantizadas (RMGA) conjuntas en 2024 de estos lotes (el 1 y el 4) representan un 44% del total de las rentas de todos los lotes licitados.

Ante esta situación Aena podría activarse una cláusula contractual que habilita a Dufry a continuar explotando las tiendas libres de impuestos afectadas hasta que haya una nueva adjudicación. Este proceso supone un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la finalización de los contratos actualmente vigentes (el 31 de octubre de este año). La compañía ha insistido este jueves en que "está estudiando los siguientes pasos a seguir, con el fin de presentar próximamente su estrategia al Consejo de Administración".

El análisis de ofertas recibidas también pone de manifiesto que ninguno de los grupos estadounidenses y asiáticos que mostraron interés preliminar han querido pujar definitivamente. Aena había recibido en un primer momento interés de Smartseller, Aer Rianta, Bahrein Duty Free, Hotel Shilla (Corea), GMR (India), Setur (Turquía), China Duty Free y la estadounidense UETA.

Aena se ha visto afectada negativamente por el resultado, ya que había implementado medidas para evitar la falta de ofertas en los lotes. Por ejemplo, si un operador estaba interesado en licitar por los lotes de Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía-Mediterráneo, debía presentar una oferta para los cuatro. También había unido algunos lotes, como el de Madrid y el del Norte, de tal manera que si un operador deseaba licitar por Barajas, también tenía que hacerlo por el Norte. Sin embargo, un operador que solo quisiera licitar por el lote del Norte podía hacerlo sin tener que hacer lo mismo por Madrid.

El contrato de licitación de Aena, que ha contado con la asesoría de Alvarez & Marsal (mismo asesor que en el contrato de rent-a-car), tiene un valor que asciende a 18.000 millones de euros, cantidad que representa las ventas totales previstas durante el período de vigencia del contrato. El negocio engloba más de 86 tiendas libres de impuestos que ocupan una superficie comercial de 66.000 metros cuadrados, una expansión superior frente a los de la última licitación (46.000 metros cuadrados anteriores).