Riu abre la puerta a suscribir la 'macroampliación' de capital de TUI tras no acudir a la anterior

Riu tiene ante sí una nueva oportunidad para reforzar su relación con su socio estratégico TUI. La alemana ha anunciado recientemente que va a realizar una macroampliación de capital con la que pretende captar 1.800 millones de euros y devolver así las ayudas que le concedió el gobierno germano durante los meses más duros de la pandemia. Será la tercera que realiza en cerca de dos años.

A la última, a finales de 2021, Riu decidió no acudir. Una situación que podría cambiar en esta ocasión. Fuentes del grupo balear consultadas por elEconomista.es explican que están valorando la posibilidad y que al contrario que hace año y medio las puertas no están cerradas, entonces fue un no rotundo desde el principio.

En la actualidad, Riu tiene una participación del 2,4% en la alemana, una cifra que se diluyó desde el 3,6% al no acudir a la última ronda. Para que no se hubiera reducido tendría que haber desembolsado 39,6 millones. En esta ocasión, para mantener mínimo esa posición necesita destinar 43,2 millones. Según consta en su último informe anual, correspondiente al año 2021, la participación actual está valorada en 105,3 millones.

Como consecuencia de la pandemia el porcentaje de Riu en TUI se ha depreciado mucho. Mientras que en 2019 estaba valorado en 238,8 millones, en 2020 descendió hasta los 108,6 millones. Entre 2020 y 2021 la caída no es comparable porque coincide con el momento en el que se diluye.

El periodo de suscripción finaliza el próximo lunes 17 de abril, por lo que Riu cuenta con apenas cuatro días para tomar la decisión de si acude o no a la ampliación.

Dichas fuentes explican que la situación actual del grupo es diferente a la que había a finales de 2021. Entonces, se acababan de endeudar tras adquirir el 49% que TUI tenía en Rui. La operación se valoró en 670 millones e incluyó 21 hoteles en todo el mundo.

A la ronda a la que sí acudió Rui fue a la primera que realizó TUI en 2021, de 550 millones. Para mantener el 3,6% que tenían entonces invirtieron 20 millones de euros.

Pese a que Riu dio la espalda a su socio alemán a finales de 2021, la española ha defendido en varias ocasiones que la alianza que mantienen es sólida y que su voluntad es mantenerla. De hecho, TUI todavía mantiene el 50% en RIUSA II, la empresa que gestiona los hoteles de la marca Riu y que fundaron ambas en 1993. En la actualidad opera cerca de un centenar de hoteles y resorts.

El informe anual correspondiente a 2022 todavía no está disponible, pero el grupo balear ya ha adelantado que cerró el ejercicio con una situación económica mucho mejor que 12 meses antes. Los ingresos aumentaron hasta los 2.905 millones, un 111% más que en el año anterior y un 30% por encima de la facturación de 2019. De hecho, Luis Riu, consejero delegado de la compañía, aseguró a principios de año que en 2023, una vez superada la crisis, realizarían "inversiones necesarias".