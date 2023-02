Meliá añadirá un nuevo hotel a su cartera de lujo bajo la marca ME by Meliá

Meliá Hotels International suma un nuevo hotel de lujo a su marca ME by Meliá en el centro histórico de Málaga. Se trata de un edificio de nueva construcción por lo que se espera que abra sus puertas a finales de 2024. El hotel contará con 128 habitaciones. Desde la compañía no desvelan en que régimen estará aunque descartan que sea en propiedad, según ha podido saber elEconomista.es.

El proyecto, que inicialmente se había planteado como un hotel de 4 estrellas, ha sido modificado para elevar su categoría a 5 estrellas y permitir la entrada de la marca ME by Meliá a la ciudad.

Esta decisión ha sido posible con la intervención del Ayuntamiento de Málaga y pone de manifiesto el compromiso de todas las partes involucradas para impulsar la calidad del destino y mejorar su competitividad en el segmento de lujo.

"Estoy convencido de que, en esta ciudad, ME by Meliá encontrará su espacio natural para responder con gran éxito a la demanda del nuevo viajero de lujo experiencial, y comparto la visión y el compromiso, tanto del Ayuntamiento de Málaga como de nuestros socios en el proyecto, para hacer de este hotel un referente de lujo, modernidad y prosperidad en la Costa del Sol", ha expresado Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá.

En la primera planta, el hotel contará con un centro de convenciones y un gimnasio, mientras que en las cuatro siguientes se distribuyen las habitaciones las 128 habitaciones. En el ático, se ubicará una gran piscina infinity exterior climatizada con solárium, bar y un restaurante que, sin duda, aspira a convertirse en el mejor rooftop de la ciudad de Málaga. Estos espacios serán el epicentro de la vida social y de la agenda cultural del hotel, recogiendo así la naturaleza de la marca ME by Meliá: un reflejo de las últimas tendencias y creaciones artísticas de la escena local.