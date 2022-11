Mediobanca supera a Ardian y ya es el segundo accionista de eDreams

La italiana Mediobanca da el sorpasso a Ardian en eDreams. La entidad transalpina hace meses que inició una ofensiva en el capital de la agencia de viajes online y desde marzo ha incrementado un 4,4% su porcentaje de la cotizada. A través de la gestora Polus Capital, focalizada en compañías con altos niveles de endeudamiento, ya controla el 15,7% de la organización mediante instrumentos financieros (equity swaps) y acaba de superar a la firma de inversión gala, que cuenta eso sí con dos butacas en el consejo de administración de la firma.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Polus Capital Management Group –gestora de fondos de Mediobanca- alcanzó el pasado viernes el 15,723% de la empresa dirigida por Dana Dunne. Con la ampliación, la sociedad superó a Ardian, que suma el 15,6%, según informa la propia eDreams. Así, el vehículo inversor activista se cuela en el núcleo de control de la tecnológica, formado por Ardian y Permira (25,1%) desde su salida a bolsa, en el año 2014.

Sin embargo, Mediobanca no tiene mayor voz que su capacidad de presión por su 15,7%. A diferencia de Ardian y Permira, que cuentan con dos asientos cada uno, no tiene ningún lugar en el consejo. Tiene sus acciones a través de equity swaps, por lo que tiene limitados sus derechos. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo, por ejemplo, dejó claro que no tienen potestad para impugnar determinadas resoluciones administrativas.

A la firma no parece importarle y en los últimos meses no ha dudado en incrementar su participación. Su aparición pública se produjo hace poco más de un año, después de que la entidad italiana adquiriese el 100% de la londinense Bybrook Capital. La firma británica ostentaba el 10,4% del capital. Las acciones heredadas gustaron a los nuevos propietarios, que ampliaron su porcentaje paulatinamente. A 31 marzo de 2022 –cuando terminó el ejercicio 2021/2022 de eDreams- ya contaban con el 11,3%.

A lo largo de esta campaña no ha dejado de ampliar su presencia. En julio ya presumía del 13,6% de los títulos y ahora ha subido hasta el 15,7%. Aunque es complicado establecer el precio exacto de la inversión acometida, sí se puede señalar que ronda los 29,5 millones de euros viendo el precio de las acciones de la agencia de viajes y el momento de compra de la gestora.

Mediobanca ha aprovechado el desplome bursátil de la tecnológica para crecer. La firma, que trasladó el año pasado su sede desde Luxemburgo a España, es uno de los valores más castigados del Mercado Continuo en lo que va de año. Desde el 1 de enero se ha dejado el 57% de su valor; un descenso solo superado por Fluidra.

El juego de los fondos

El papel de la entidad italiana podría convertirse en hostil para eDreams. Con Polus Capital, invierte en empresas con altos niveles de endeudamiento o en proceso de reestructuración para forzar cambios en la gestión a costa de su influencia. En el caso de la agencia de viajes, la deuda financiera neta era de 382,6 millones el pasado 30 de septiembre, mientras que el Ebitda del primer semestre fue de 7 millones –el Ebitda Cash, que utiliza la empresa como referencia era de 34,5 millones de euros-.

En el pasado ya presionó para vender la chocolatera Natra a Investindustrial, de la familia Bonomi, tras convertirse primero en accionista y luego en uno de sus principales acreedores.