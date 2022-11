Edreams dispara reservas, pero sigue en pérdidas

El retorno de la actividad turística no ha significado la vuelta al beneficio para Edreams. La agencia de viajes online no ha logrado retornar a los números negros desde el estallido del coronavirus, pero en el inicio de su año fiscal ya vislumbra la recuperación. En el primer semestre de su ejercicio fiscal, las reservas ya fueron un 50% superiores a lo que eran en 2019. No obstante, el ticket medio ha caído desde antes de la pandemia.

La cotizada dirigida por Dana Dunne presentó este martes sus resultados para el periodo abril-septiembre –su primer semestre fiscal-, que se saldó con unas pérdidas de 24 millones de euros. La cifra es un 36% mejor que los 37,5 millones de euros que el grupo se dejó en el mismo semestre del año anterior.

La compañía celebra la mejora, impulsada por un crecimiento del 50% de las reservas y del margen sobre ingresos, que ascendió desde los 168,4 millones hasta los 289 millones de euros. El alza se mantuvo en octubre y noviembre, a pesar del clima macroeconómico pesimista, y el volumen de contratación se situó en un 45% por encima de los niveles previos al coronavirus.

Edreams alcanza los 3,8 millones de suscriptores en su programa Prime

Sin embargo, sí se nota el impacto de la inflación en el negocio. "Lo que antes podía ser una semana en Orlando para visitar los parques de atracciones, ahora son cinco días en Roma", ejemplifica el director financiero, David Elízaga.

Edreams, pero, pretende contrarrestar la tendencia con el incremento del número de productos que cada cliente contrata. El plan es que no solamente se reserve un vuelo, sino que también se encargue del alojamiento, un coche de alquiler o el seguro. Aquí juega un papel importante el programa de suscripción Prime. Según la compañía, el incremento de suscriptores del paquete provocó retrasos en la rentabilidad, que aumenta en el segundo año de membresía.

El programa Prime cuenta ahora con 3,8 millones de suscriptores tras crecer el 109% en un año.

Edreams mantiene objetivos

De este modo, la organización con sede en Barcelona mantiene los objetivos de crecimiento fijados en su plan estratégico hasta 2025: superar los 7,25 millones de miembros Prime, alcanzar un Ebitda Cash superior a los 180 millones de euros y alcanzar un ingreso medio por usuario de 80 euros –hoy están en 80,4 euros-.

"A lo largo de los últimos doce meses hemos hecho excelentes progresos en este sentido y nuestro desempeño en el primer semestre demuestra que estamos bien encaminados para cumplir nuestras previsiones", celebra Dunne.