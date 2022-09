Meliá, NH, Barceló, RIU y Palladium recuperan este verano los niveles previos al Covid-19

Los grandes grupos hoteleros españoles han confirmado este verano la recuperación de su actividad alcanzan en términos generales niveles de ingresos y ocupación incluso superiores a los registrados en 2019, año previo a la pandemia por Covid-19 y que, en el caso de España, supuso el mejor año de la historia para el turismo.

Meliá Hotels International, NH Hotel Group, Barceló Hotel Group, RIU Hotels & Resorts y Palladium Hotel Group son, además, optimistas de cara a la recta final del año, a pesar de las incertidumbres generadas por la guerra en Ucrania y la situación económica, pudiendo cerrar el ejercicio igualmente con volúmenes de negocio muy próximos a los de antes de la pandemia.

Las hoteleras califican el verano como positivo, superando en su mayoría las expectativas, al tiempo que dibujan unas perspectivas halagüeñas

Las cadenas hoteleras españolas han registrado en los últimos meses niveles de ocupación en el entorno del 80-90% y, además, en un contexto inflacionista y tras destinar sus esfuerzos en estos años a la mejora de su planta hotelera, han incrementado las tarifas. Los cinco grupos coinciden, en respuesta a 'elEconomista.es' en calificar el verano como positivo, superando en su mayoría las expectativas, al tiempo que dibujan unas perspectivas halagüeñas.

¿Qué niveles de ocupación e ingresos ha registrado la compañía este verano con respecto al de 2021 y al de 2019?

MELIÁ: En el tercer trimestre de 2022, en los hoteles vacacionales españoles, la ocupación se mantuvo ligeramente por debajo de la alcanzada en 2019, algo que fue "compensado" por la mejora en la tarifa media en un nivel de doble dígitos. Respecto al año 2021 no tenemos la comparativa, pues entendemos que lo relevante es la comparación con un año pre-Covid.

A falta de cerrar el trimestre y contar con los datos globales y definitivos, nuestra opinión es que sí, definitivamente, los ingresos del tercer trimestre de 2022 habrán superado los de 2019.

NH: El balance de la temporada de verano es muy positivo, ha superado nuestras expectativas. Durante estos meses se ha mantenido la tendencia del segundo trimestre de 2022 tanto en ocupación como en ingresos. En junio se registraron 190 millones de euros de ingresos, lo que supuso un nuevo récord histórico para la compañía. En julio y agosto se ha seguido está línea positiva, mejorando los ingresos de 2019 gracias a la subida de la tarifa media y la recuperación del viajero internacional.

BARCELÓ: A falta de terminar el mes de septiembre, podemos confirmar que la temporada de verano ha sido muy buena, por encima de las expectativas, con ocupaciones entre el 80% y 90%. Aunque los resultados dependen de cada destino, en líneas generales los ingresos para este verano en España y EMEA han sido superiores a los de 2019, situándose algunos hoteles incluso en cifras récord.

RIU: En los meses de mayo a agosto todos los indicadores han igualado o superado a los de 2019. Hemos registrado una ocupación media de alrededor del 90%, ligeramente superior a la de 2019, mientras que la tarifa media ha aumentado cerca del 10%. Esto ha sido posible gracias a que la fuerte demanda ha permitido comercializar sin la necesidad de lanzar ofertas, y también gracias al canal directo en el que se tiene capacidad para aumentar tarifas en el corto plazo.

Los mercados principales para los hoteles de RIU en España son Alemania, Reino Unido España, Holanda y Bélgica. Estos mercados se han mantenido o aumentado su producción durante lo que llevamos de verano, a excepción de España. Esto se ha debido sobre todo al aumento de mercados internacionales y a la reserva de último minuto del mercado nacional, que en muchas ocasiones se ha encontrado con falta de disponibilidad porque los mercados europeos, aunque están reservando con mucha menos antelación que antes de la pandemia, sigue reservando antes que el mercado nacional.

Los ingresos de lo que llevamos de verano han sido muy superiores a los de 2019. Pero esta alza de la demanda y actividad llega al mismo tiempo que estamos viviendo un aumento de costes desbordado, liderado por los alimentos y los carburantes por lo que para analizar la rentabilidad deberemos esperar al cierre del ejercicio.

PALLADIUM: Estamos muy satisfechos con cómo está transcurriendo la temporada. El inicio fue incluso mejor de lo esperado y julio y agosto han presentado buenos datos y niveles de ocupación, de hecho, hemos alcanzado picos del 90% de ocupación, septiembre también está teniendo una respuesta positiva, incluso algo mejor que la de 2019. Además, este verano hemos inaugurado TRS Ibiza Hotel y Hard Rock Hotel Marbella que han generado un gran interés y que están teniendo una gran acogida.

Respecto al verano pasado las ventas han evolucionado de manera muy positiva. Hay que tener en cuenta que este verano hemos arrancado la temporada muy temprano, debido a las fechas de Semana Santa, mientras que el año pasado tuvimos una temporada mucho más corta. El volumen de ventas de este verano es por mucho, superior al verano pasado.

Frente al 2019, los indicadores son muy positivos igualmente, también debido a la consolidación de hoteles que tuvimos en apertura en dicho año. Dicho esto, y reconfirmando lo que ya adelantábamos en FITUR a inicios de año, vamos en línea y la tendencia nos está acompañando para superar los resultados del 2019.

¿Cuál ha sido el comportamiento de los distintos mercados por geografías?

NH: Todos los mercados donde operamos se han visto beneficiados por la estrategia de orientación a dos segmentos complementarios, el del ocio y negocio. Esto ha permitido que NH Hotel Group consolide la reactivación de toda su actividad en tiempo récord.

Geográficamente destacan los destinos del sur de Europa, especialmente en el Mediterráneo donde se han obtenido los mejores resultados de la temporada estival. En este sentido también cabe destacar Portugal, que con una ocupación superior al 80% ha obtenido unas cifras récord en precio medio.

Fuera de Europa, Argentina ha sido uno de los destinos clave gracias al turismo nacional y a la recuperación del turista extranjero que ha permitido obtener muy buenos resultados durante esta temporada.

BARCELÓ: Estos resultados reconfirman que la gente tenía muchas ganas de viajar después de meses de demanda contenida y, aunque el impacto de la variante Ómicron y la crisis en Ucrania ralentizaron el ritmo de crecimiento en un primer momento, lo cierto es que las reservas de última hora se multiplicaron semana tras semana, superando los niveles pre-pandemia, especialmente en destinos como Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, gracias al buen comportamiento del mercado español y mercados internacionales como UK, Alemania y Francia, así como del cliente norteamericano que ha regresado con fuerza después de dos años desaparecido como consecuencia de la Covid-19.

RIU tiene hoteles vacacionales en Canarias, Baleares y en Andalucía. En todos ellos las ocupaciones medias han rondado el 90%, en todos ellos ha aumentado la tarifa media y la producción y en los hoteles de RIU los mercados más importantes son Alemania, Reino Unido y España. Lo que varía es el orden de importancia. Por ejemplo, en Baleares, Alemania se mantiene como número uno; en Andalucía es el español y en Canarias es Alemania, seguido muy de cerca de Reino Unido que este año ha aumentado considerablemente. Destaca también de forma general el cliente holandés, que ha crecido para todos nuestros destinos, al igual que Bélgica.

A modo de resumen, ha sido un verano récord en todos los indicadores y todo apunta a que el invierno será bueno, si bien se mantiene la reserva de último momento. Creemos que esta contención en las reservas se debe a la situación de incertidumbre que vivimos en Europa debido al aumento de precios y el temor a una crisis energética.

PALLADIUM: La respuesta está siendo positiva por parte de todos los mercados, si algo hemos constatado es el interés que había por viajar y vivir nuevas experiencias. El turista internacional ha regresado, principalmente en el caso de las islas. Mercados internacionales como Reino Unido, Alemania, Francia y Bélgica están respondiendo muy bien, de la misma manera que el mercado nacional (España) ha generado muchas reservas. También hemos percibido un share muy positivo de americanos en nuestros hoteles de Europa.

En el caso de España, tenemos presencia en algunos de los destinos imprescindibles para el turista nacional e internacional, debido a las facilidades en las conexiones que presentan y a que son destinos con una gran calidad en su oferta y con propuestas para todo tipo de perfiles como son: Costal del Sol (Málaga, Marbella y Benalmádena), Islas Baleares (Ibiza y Menorca) o Canarias (Tenerife).

¿Qué perspectivas de ocupación e ingresos tienen para el cuarto trimestre del año?

MELIÁ: A fecha de hoy las perspectivas son muy positivas para septiembre y octubre, donde estimamos alcanzar una ocupación algo inferior al mismo periodo de 2019, con un mayor peso de la demanda internacional que de la nacional, mientras los precios se mantendrán por encima de los de 2019.

NH: Se percibe un buen ritmo de reservas. La demanda del segmento negocio para septiembre y octubre, junto a la vuelta a la celebración de grandes congresos y eventos, y los viajes internacionales podrían compensar una hipotética ralentización de la demanda de ocio. Prevemos una sólida tendencia para el otoño.

BARCELÓ: Las previsiones para el cuarto trimestre son de moderado optimismo, aunque dependerá de la evolución del conflicto bélico, de la inflación y los costes energéticos. Pero en principio todo apunta a que la situación continuará estabilizándose y se recuperará el segmento MICE.

RIU: Para septiembre y octubre, que se consideran todavía temporada de verano, las previsiones son muy buenas y ya están reservadas el 80% de las habitaciones disponibles con una tarifa media y producción global mejores a las de 2019. Por su parte, las previsiones para noviembre y diciembre son positivas, aunque se mantiene el corto plazo debido a la incertidumbre.

PALLADIUM: Teniendo en cuenta que estamos teniendo una buena temporada estival, en la que hemos alcanzado ocupaciones con picos del 90 por ciento en los meses centrales y que la respuesta en este mes de septiembre está siendo algo mejor que la de 2019, confiamos en tener un buen cierre de temporada en hoteles vacacionales de Baleares, barajamos fechas de cierre similares a las de 2019. Del mismo modo, prevemos un buen invierno para Tenerife. Por otra parte, también contamos con previsiones positivas para los hoteles del segmento urbano en este cuarto trimestre.

¿Qué subida de precios por habitación han registrado este verano con respecto a 2021 y 2019 y qué previsiones tienen al respecto para los próximos meses?

MELIÁ: Este dato es muy complejo de ofrecer, pues depende mucho del tipo y categoría de hotel, de la inversión realizada en el mismo para reposicionarlo (en su caso), de su marca, y por supuesto, del peso que tengan en cada caso las habitaciones superiores y de lujo, que han crecido mucho este año, en respuesta a una creciente demanda. Como media, podríamos hablar de un incremento de doble dígito respecto a 2019, como estimábamos al presentar los resultados del segundo trimestre.

NH: La tarifa media diaria del segundo trimestre fue de 128 euros por noche, un 60% superior al mismo período de 2021 e incluso notablemente mejor que en 2019. En el segundo trimestre de 2019 el precio medio por noche era de 110 euros.

En junio de este año la tarifa media llegó a los 139 euros por noche. Durante los meses de julio y agosto esta buena tendencia ha seguido manteniéndose, gracias en gran medida a la afluencia de turistas extranjeros. En este sentido es destacable el caso del mercado donde se percibe una clara recuperación de la actividad.

BARCELÓ: Hemos aumentado los precios moderadamente no sólo debido al incremento de la inflación y los costes energéticos, sino a la importante inversión que hemos realizado en los últimos dos años en la actualización de algunos de nuestros hoteles en España, especialmente en Canarias y Baleares.

PALLADIUM: En este sentido podemos decir que estamos siendo capaces de asumir parte de la inflación en el precio, siempre teniendo que en cuenta un mayor esfuerzo para mejorar la calidad y la experiencia del cliente. Tampoco podemos olvidar que este 2022 ha sido un año de consolidación de algunos de los hoteles que tuvimos en apertura el año pasado, lo que ayuda a dar un mejor resultado global.

Con la subida de los precios por habitación y la inflación existente, ¿cómo ha evolucionado la rentabilidad y qué perspectivas tiene la compañía para los próximos meses?

NH: El haber actualizado los precios está favoreciendo la compensación parcial de las tensiones inflacionistas, sobre todo en energía y los servicios externalizados como limpieza y lavandería. Esperamos que la inflación remita de forma gradual en los próximos meses y así sigamos consolidando la actual recuperación tanto a nivel de ingresos como de rentabilidad, gracias a la fortaleza del segmento ocio y el fuerte repunte de los viajes de negocio.

BARCELÓ: La rentabilidad se ha visto claramente afectada por el incremento de la inflación y de los costes energéticos, que en algunos casos se han multiplicado significativamente. Estamos muy pendientes de la evolución del conflicto bélico, de las medidas que irán tomando los diferentes gobiernos para la contención de los costes energéticos y su impacto en la economía de nuestros principales mercados emisores. La inflación afectará a todos los mercados, pero puede tener un impacto doble en España por la especial dependencia que tenemos de Reino Unido y Alemania en destinos de invierno como Canarias.

RIU: Este año se están batiendo récords de ocupación y las tarifas medias han aumentado en todos los destinos, todo ello está ayudando a minimizar el impacto de las subidas de precio de las materias primas, así como de la electricidad y combustibles. Pero hay que tener presente que el aumento de coste se carga directamente en el margen de beneficio porque es imposible trasladar por completo el sobrecoste al precio.

PALLADIUM: Las previsiones con la que arrancamos el año, superar los resultados de 2019, se mantienen y la tendencia de la temporada acompaña. Respecto a la inflación, cualquier negocio que quiera ser sostenible en el tiempo debe repercutir parte del impacto de la inflación para mantener márgenes sanos y rentabilidad. Eso sí, para poder repercutir parte de ese incremento es fundamental hacer un esfuerzo extra para ofrecer un mayor valor añadido, calidad y una mejor experiencia.

A todo esto, se suma lo mencionado anteriormente, 2022 es para nosotros un año de consolidación de los hoteles que tuvimos en apertura en 2021 (Palladium Hotel Menorca, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, Only YOU Hotel Valencia y Only YOU Hotel Málaga), que están presentando buenos resultados y generando una respuesta positiva lo que contribuye a ofrecer una mejor cifra global. Del mismo modo que es un año de apertura de nuevos e importantes hoteles, como TRS Ibiza Hotel y Hard Rock Hotel Marbella, que han abierto sus puertas este mismo verano.