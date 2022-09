Raquel Sánchez cifra en más de 900.000 el número de abonos gratuitos de Renfe

Las medidas de bonificación y gratuidad del abono de tren de Renfe para Cercanías y media distancia empieza a dar resultados. Así lo ha confirmado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante El Ágora de elEconomista celebrado este lunes en el que ha cifrado en "más de 900.000 abonos" desde que se lanzase la medida.

En este sentido, Sánchez ha anunciado en el encuentro que ha contado con la colaboración de EY y Acciona que los usuarios se han incrementado en 250.000 personas diarias, un 27% más, en los núcleos de Cercanías, donde la movilidad es diaria. Esta cifra se acompaña de una reducción del número de vehículos privados en las ciudades, algo que desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana consideran "un éxito".

Inicialmente, la medida se anunció con un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre, si bien durante su intervención Sánchez señaló que están monitorizando su desarrollo y abrió la puerta a mantenerlas de cara al próximo año. "A partir del análisis de estos tres meses podemos plantear medidas que puedan tener carácter más amplio y estructural", señaló.

El coste de la medida, si se suma la gratuidad del abono de tren y las ayudas a comunidades autónomas y ayuntamientos, se sitúa, según sus palabras, en alrededor de 450 millones de euros para el último trimestre de este año.

Durante su exposición, Sánchez también recordó las incertidumbres a las que han tenido que hacer frente desde el ministerio en los últimos meses y que se han visto agravadas con la irrupción de la Guerra de Ucrania. Pese a ello, las cifras de recuperación de tráfico son "sólidas". Durante el primer semestre de este año, el tráfico marítimo de pasajeros ha superado en un millón al de 2019 y España se ha alzado como el primer país de Europa en tráfico de contenedores. En el lado de los aeropuertos, en agosto "casi hemos recuperado el número de pasajeros de 2019", con un 96,2%. Además, Sánchez ha recalcado que los aeropuertos nacional es "han funcionado de manera satisfactoria a diferencia de lo que ocurrió en otros países durante este verano".

En el ámbito ferroviario, Sánchez apuntó a la mejora del aprovechamiento de la red, "cada vez aprovechamos más, hemos conseguido un aumento del 75% en el número de viajeros con respecto al año pasado" y, con el caso concreto de Renfe, se transportaron a 7,5 millones de viajeros este verano en trenes AVE y de larga distancia.

Por otro lado, la titular de Transportes ha recalcado la oportunidad que suponen los fondos Next Generation, de los que su Ministerio ya ha movilizado más de 11.000 millones de euros, lo que representa dos terceras partes de los recursos de este departamento dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En términos de ejecución, no obstante, el porcentaje se limita al 30%, si bien Sánchez ha incidido en que a partir del segundo semestre de este año y en 2023 "vamos a ver la ejecución".

La ministra ha reiterado la intención del Gobierno de implementar un sistema de peajes en la red de carreteras de alta capacidad en España para financiar su mantenimiento, si bien ha desechado pronunciarse sobre cuál es el modelo ideal hasta que Ineco culmine el estudio que se le ha encargado desde el Ministerio. A este respecto, sí ha abierto la puerta a "atender a las singularidades" diferenciando entre entornos urbanos y rurales. "Quizás la misma fórmula no vale para todos los territorios", ha advertido. En todo caso, la medida no será desarrollada en esta legislatura. "No es el momento más propicio en un corto plazo para implementarlo", ha dicho.