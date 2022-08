Los 10 puntos vitales del comercio internacional

Durante los últimos días se han podido leer en estas páginas listas de productos o bienes que llegan a España de enclaves mercantiles muy lejanos. Objetos que llegan por barco gracias al libre comercio a través de enclaves estratégicos. Puntos vitales del tráfico internacional que si se cerrasen encarecería el precio de las materias primas y manufacturas o, directamente, no llegarían nunca.

Canal de Suez

Esto pudo palparse cuando el buque portacontenedores Ever Given se quedó cruzado en el Canal de Suez en marzo de 2021. Durante seis días, la principal vía de comercio entre Asia y Europa quedó paralizada, lo que supuso retrasos, desvíos de cientos de barcos y millones en pérdidas. Aun así, uno de los puntos más sensibles para el comercio internacional registró el paso por sus aguas de más de 20.600 grandes buques de carga en 2021, récord en plena recuperación tras la pandemia del Covid.

Canal de Panamá

Es el otro gran canal artificial del mundo que ahorra tiempo y dinero al comercio. Cobra sentido principalmente para conectar la costa Este de Estados Unidos con su otra costa y con el mercado asiático a través del Pacífico y por él discurre un 6% del total de los grandes barcos de carga del mundo. Y en los últimos años ha surgido un nuevo riesgo. Según informó la BBC, la sequía ha reducido la cantidad de agua dulce de las cuencas que alimentan las esclusas de este canal, lo que ha limitado el calado de los barcos que pasan con él, además de encarecer el peaje que se paga.

Estrecho de Taiwán

El mar comprendido entre la China continental y la isla de Taiwán no ha despertado las alarmas hasta la fecha. La reciente tensión entre ambas (y con Estados Unidos de por medio) puede derivar en una zona de exclusión comercial y que rodear la isla, y adentrarse en aguas más profundas, dilate los tiempos de los pasajes y afecte al coste.

Estrecho de Gibraltar

El Estrecho de Gibraltar es el único enclave que baña costas españoles (da salida al puerto de Algeciras) y su importancia radica en que sin la garantía de su seguridad, el Canal de Suez carece de sentido. No solo es la extensión de la ruta entre Asia y Europa, sino que también divide Europa de África. Por ello el equilibrio en las relaciones entre la Unión Europea, el Reino Unido, Marruecos y Argelia son tan importantes para que el libre tránsito esté asegurado.

Estrecho del Bósforo

El Estrecho del Bósforo ya tenía fama mucho antes de la Primera Guerra Mundial y el actual conflicto entre Ucrania y Rusia ha calentado de nuevo este paso. Y Turquía es el que tiene el control de paso. El mundo ha sido testigo del auge de los precios de los cereales que venían de Ucrania (apodado como el granero de Europa), y la salida del trigo del Mar Negro estuvo bloqueado hasta que se llegó a un acuerdo por la propiedad de este cereal.

Canal de la Mancha

Otro de los pasos que la historia ha demostrado ser imprescindible es el Canal de la Mancha. Es el punto de entrada a los grandes puertos comerciales de Londres, Rotterdam o Amberes, entre otros, que son la puerta de gran parte de los productos que vienen de Asia pero también de América.

Estrecho de Ormuz

No es que sea el que más volumen mueve, pero por el Estrecho de Ormuz salen uno de cada cinco barriles de petróleo del mundo. Un tesoro negro que ansían tanto los que bombean crudo como los que no. La zona es una de las más inestables por los países con aguas territoriales (Irán, Catar, Emiratos Árabes u Orán) por eso con cada atentado o escalada de tensión en la zona el precio del petróleo se altera.

Estrecho de Malaca

El Estrecho de Malaca es un paso casi obligado en el eje Europa-Asia y da sentido al segundo mayor puerto comercial del mundo: el de Singapur. Además, es el punto de encuentro marítimo entre las grandes ciudades de China y de India y un embudo del que el gigante asiático quiere prescindir para mantener su hegemonía entre el Índico y el Pacífico.

Cabo de las Agujas

Es el punto más meridional de África (y no el Cabo de la Esperanza, pese a que tenga más fama) y aunque su ruta se lleva usando por el tráfico marítimo europeo desde hace medio milenio, hoy en día sigue siendo un paso frecuentado por el tráfico de mercancías. No está ni mucho menos en desuso, ya que con el suceso el Ever Given se comprobó su importancia como única alternativa.

Estrecho de Magallanes

El paso natural que conecta el Atlántico con el Océano Pacífico sigue siendo la alternativa asequible de eludir el Canal de Panamá, aunque ello conlleva más días de tránsito. Existen otros pasos marítimos que ahorrarán tiempo y dinero como el Paso del noroeste a través del Ártico (más corta que a través de Suez) que aspira a controlar Rusia para hacerse con la hegemonía del comercio global.