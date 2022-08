Hughes (Ryanair): "USO y Sitcpla piden subidas salariales del 167%, son incapaces de negociar"

Los conflictos laborales con los tripulantes de cabina de Ryanair en España están empañando la recuperación. elEconomista.es ha hablado con Darrell Hughes, director global de Recursos Humanos de la compañía aérea, para conocer los detalles y su relación con los sindicatos mayoritarios.

¿Cuál es la principal razón para esta huelga?

USO y Sitcpla son incapaces de negociar. Hemos estado cuatro años tratando de conseguir un acuerdo, incluyendo ocho meses de mediación, y no llegamos a ningún sitio. Si están demandando un incremento salarial del 167% está claro que las negociaciones serán infructuosas, es imposible para nosotros negociar eso. Hemos conseguido más en una negociación de seis meses con CCOO que en cuatro años con USO y Sitcpla. Hemos firmado acuerdos con sindicatos en toda Europa, España es la excepción. USO y Sitcpla parecen ser mejores creando conflicto que en negociar acuerdos.

USO y Sitcpla dicen que no han pedido un 167%, señalan un incremento del 8%...

Ellos nunca nos hablaron de ese 8% de incremento salarial, fue un 167%.

Ryanair fue quien se levantó de la mesa y decidió anunciar un acuerdo con CCOO y dejar de negociar con USO y Sitcpla...

Las negociaciones con USO y Sitpla eran imposibles después de cuatro años, incluso con los grandes profesionales de la mediación. Nuestra tripulación no iba a tolerar otros cuatro años cuando sus compañeros en otros países sí habían conseguido acuerdos, los pilotos también... no podían esperar más.

Estos sindicatos señalan que las mejoras que firmaron con CCOO no son más que el cumplimiento de sentencias judiciales...

Eso no tiene sentido. CCOO es un sindicato con profesionales acostumbrados a las negociaciones, el más grande en España y el que representa a más trabajadores de la aviación. No van a firmar un mal acuerdo. Tenemos cientos de tripulantes que forman parte de CCOO y esa es la prueba. Están viendo las mejoras, con rosters de cinco días de trabajo y tres de descanso, es la mejor programación de las aerolíneas y lo ha conseguido CCOO.

¿Cree que el acuerdo con CCOO fue el detonante para la huelga?

El orden fue el opuesto. Los sindicatos anunciaron la huelga en medio de la mediación, antes de que del acuerdo con CCOO. Ahí mostraron su mal hacer con la huelga. Demostraron que no son un buen compañero de negociación.

Pasando al desarrollo de la huelga, ¿cómo le está afectando a Ryanair?

No está afectando. El seguimiento de la huelga entre la tripulación está siendo extremadamente bajo y como sabes, este verano es extraordinariamente complicado para el tráfico aéreo. Desafortunadamente nuestros clientes están viendo algunas disrupciones derivadas de los servicios de navegación aérea pero no en España en particular.

Decenas de vuelos cancelados y cientos de retrasados, ¿afectan a la reputación de la compañía?

No, las cancelaciones y retrasos que estamos viendo en toda Europa por el control de tráfico aéreo. Uno de los peores días para operar son los sábados y son los días que han aprovechado para las huelgas. Pero solo hace falta ver los números, somos una de las mejores aerolíneas en recuperación de Europa. Incluso con la huelga operamos 300 vuelos diarios.

Los sindicatos denuncian problemas con servicios mínimos y el porcentaje fijado por Transportes

Nosotros tenemos que respetar los porcentajes que marca el ministerio y los sindicatos también. Los porcentajes marcados se han puesto para proteger a esta industria, que es crítica, y más en este momento en que países como España están tratando de recuperar su turismo y la economía después del shock del Covid.

¿Ryanair no está exigiendo un porcentaje de servicios mínimos mayor que el que ha marcado el ministerio?

Por supuesto que no. Nosotros estamos operando con el porcentaje de servicios mínimos que nos han marcado.

USO y Sitcpla han denunciado once despidos de tripulantes durante esta huelga. ¿Se les ha despedido por formar parte de los paros?

Tenemos completo respeto con todas las personas que decidan hacer la huelga. Es un derecho fundamental en España y en todos los países de la UE. Nadie ha sido despedido por hacer huelga. Ha habido ciertas personas que han sido despedidas pero no por la huelga, si no de acuerdo a la ley española y los procedimientos establecidos pero eran casos de servicios mínimos.

¿Eran personas que habían sido notificadas como servicios mínimos y no fueron a trabajar?

Eso es. Ya tuvimos situaciones similares en huelgas anteriores, como las de 2019, y la decisión de despedir a alguien por no acudir como servicios mínimos está refrendada por la Justicia.

Otro de los puntos que denuncian los sindicatos es que Ryanair opera con personal extranjero para cubrir a trabajadores en huelga

Si no hay nadie en huelga, no hay a quien cubrir. Pero este es un procedimiento normal en todas las aerolíneas, no está relacionado con las huelgas, se utiliza para cubrir necesidades específicas. No hemos reemplazado a personal en huelga.

¿Estos procedimientos también incluyen a trabajadores de fuera de la UE?

Se incluyen, sí, por ejemplo ciudadanos británicos. Pasa en todas las aerolíneas, Iberia, British Airways... No están trabajando en España, están cubriendo algunos vuelos por razones excepcionales y para proteger a los consumidores.

Con todo esto... la huelga va a continuar hasta enero

Es difícil explicar qué están haciendo USO y Sitcpla. Si hasta el momento no hemos tenido impacto, cada vez esto irá a menos. Están acomodados en la idea de crear conflicto. Hemos tenido huelgas de verano en 2018, 2019 y la razón por la que no la tuvimos en 2020 fue por el Covid.

Entonces, ¿no van a volver a sentarse a negociar con USO y Sitcpla?

Hemos estado negociando cuatro añosy no hemos llegado a nada. Ya tenemos el acuerdo con CCOO tras una relación normal entre compañía y sindicatos. Con los otros sindicatos no vemos ninguna posibilidad real de mejora.

Otras compañías, por ejemplo easyJet, también han tenido huelgas pero han negociado y las han solucionado...

Para algunos sindicatos Ryanair tiene la culpa de todo. Tenemos un buen bagaje de acuerdos en toda Europa, también en España con Sepla y CCOO, que negocian de forma constructiva.

Con respecto a los pilotos, ¿cómo va la negociación del convenio colectivo?

En 2020 firmamos un acuerdo preliminar con Sepla donde se acordaban los principales puntos del convenio. En verano de ese mismo año detallamos mucho más esas condiciones. Este año firmamos también otro tipo de acuerdos para los trabajadores a tiempo parcial... estamos muy cerca de firmar ese convenio con Sepla y mantenemos la idea de cerrar el de TCP con CCOO antes de octubre del año que viene.

Con respecto al convenio para los pilotos, ¿será este año?

No tenemos una fecha marcada para ello, pero estamos cerca y sí, será este año