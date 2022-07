Mérida y Plasencia tren una "estación pasante" y el AVE parará en ambas

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha señalado que Mérida contará, al igual que ya se ha solicitado para Plasencia, una "estación pasante" en la que entrarán y pararán los trenes de altas prestaciones y en un futuro el AVE, pero no todos los servicios, a fin de ahorrar "tiempo de viaje" en la línea.

Así, ha confirmado que ya se ha trasladado al Ministerio de Transportes la propuesta de una estación de estas características para Plasencia, tal y como se abordó la semana pasada en la reunión entre el alcalde, Fernando Pizarro, y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a lo que ha añadido que "sería oportuno empezar a hablar ya de una estación pasante en Mérida, si fuera necesario".

Esto, ha explicado la consejera, "no quiere decir que los servicios no entren en las ciudades", pues tanto Plasencia como Mérida tienen servicios de Media Distancia y Cercanías "como los tendrá de alta velocidad".

Se trata, por tanto, de "una estación pasante que pueda ahorrar los tiempos de viaje, que no significa que no haya trenes de alta velocidad y altas prestaciones que entrarán en Mérida".

Así lo ha indicado Iglesias a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Mérida sobre la extensión de la plataforma única a más calles del centro de la ciudad, en presencia del alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, que ha insistido en que esta cuestión ya la explicado "67 veces", ha dicho.

El primer edil emeritense ha insistido una vez más en que "la alta velocidad entrará en Mérida, pero no todos los trenes", porque de lo contrario "no es alta velocidad". "Si para 16 veces, si para en todos los pueblos de Extremadura, no será un AVE, será un LEDA de esos antiguos".

Pero habrá uno o dos servicios de alta velocidad o altas prestaciones, en función de la demanda, que "entrará y parará" en la estación recientemente remodelada por el Gobierno de España, con 3,5 millones de euros. El resto de los servicios "harán una curvita y no entrará porque no será alta velocidad", pero "el AVE va a entrar en Mérida", ha insistido.

Viaje inaugural

Por otro lado, sobre que el viaje inaugural del próximo 18 de julio no parta desde Plasencia, sino de Cáceres, la consejera extremeña ha señalado que esto "no quiere decir que no vaya a pasar por Plasencia", como tampoco que no vaya a llegar a Madrid, porque "estos días se están escribiendo tantas cosas que parece que el tren solo va de Plasencia a Badajoz".

Al respecto, ha remarcado que la puesta en funcionamiento de estos 150 kilómetros de la nueva plataforma de altas prestaciones entre Badajoz y Plasencia, de los 437 que tiene la línea Badajoz-Madrid, supondrá una mejora en los tiempos de viaje, en el confort y en la seguridad.

Pero ha remarcado que hay que seguir "con el mismo esfuerzo" para llegar hasta Madrid y continuar también por Portugal, que "siempre fue el objetivo último.

Con respecto a la polémica sobre la invitación al acto inaugural, se ha referido que la alusión a la inauguración del AVE y no de la primera fase de la plataforma de altas prestaciones, se encontraba en el "cuerpo del correo" y no en la invitación en sí misma, que era "absolutamente correcta".

No obstante, entiende que "dentro del malestar que tenemos todos con unos servicios ferroviarios claramente deficientes a lo largo de nuestra historia", con esta "anécdota" ocurre como cuando "te pisan un pie y tienes una herida", es decir, que "duele el doble".

En todo caso, ha reiterado que no deja de ser una anécdota y que "lo importante es que se pone en servicio por fin la plataforma de alta velocidad en la región", si bien ha matizado que "no es, ni mucho menos, en última instancia, a lo que aspiramos".

Por ello, ha dicho que si Extremadura ha pasado "del siglo XIX a siglo XX", ahora se produzca el cambio del siglo XX al XXI con "mucha prisa".

Con respecto a las averías en el aire acondicionado en el tren Badajoz-Madrid, ha dicho que el operador ha explicado que no fue un fallo general del sistema, sino de "un terminal que cayó", pero que se pudo activar de nuevo y comenzó a funcionar.

En cuanto a las máquinas de vending o de refrescos, ha señalado que se trata de una exigencia que ya viene trasladado la Junta hace "mucho tiempo" y que se debe subsanar "en el menor tiempo posible".

Y es que, ha constatado que la "mayor parte de los trenes" que circulan por la región no tiene este equipamiento sin que exista "ninguna explicación" para ello, más allá de la resolución de un contrato, que ha pedido que se resuelva "con carácter inmediato".