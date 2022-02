GENERALI entra el TOP5 de mejores empresas para trabajar en España

Miguel Merino Rojo Madrid

Todos los años, el Top Employers Institute valida, certifica y reconoce como los mejores empleadores a las organizaciones que superan los exigentes estándares de su programa de certificación, con más de 1857 organizaciones certificadas, que generan un impacto positivo en las vidas de más de 8 millones de personas repartidas por el mundo.

Este año, certifica a GENERALI como el quinto mejor empleador de nuestro país, situando a la compañía como una de las empresas más atractivas del sector. La firma de seguros obtiene de nuevo este reconocimiento, y ya van 5 años seguidos consiguiéndolo.

La entidad acreditadora, otorga esta certificación y califica a las empresas siguiendo un análisis de elementos clave en la gestión del capital humano, tales como la estrategia, el entorno de trabajo, la adquisición y fomento del talento, el apoyo a la formación, la búsqueda del bienestar laboral, así como la diversidad y la inclusión de los equipos, entre diversos factores que determinan qué empresas son las mejores para trabajar.

La certificación Top Employer reconoce la excelencia de la compañía en la gestión de las personas y pone en valor su labor como empleador en nuestro país. La aseguradora se convierte así en una de las empresas más atractivas donde poder trabajar. Una compañía que cuenta con la simpatía de sus clientes, ya que 8 de cada 10 recomendaría sus servicios, según un estudio realizado a más de 650.000 clientes. La aseguradora se posiciona como uno de los mayores grupos de seguros y de gestión de activos, con cerca de 2.000 empleados.

Una empresa por y para sus empleados

Alberto Ogando, Chief People & Organization Officer de GENERALI España, señala que "en GENERALI somos plenamente conscientes de que nuestro mayor valor son las personas. Por ello, trabajamos constantemente para crear un entorno de trabajo en el que el bienestar de nuestros empleados sea el protagonista. Recibir por quinto año consecutivo esta certificación supone un reconocimiento a nuestra estrategia y continuaremos trabajando para mantener el máximo nivel de excelencia".

Uno de los pilares de la estrategia de GENERALI es poner a las personas en el centro. La transformación de People & Organization ha permitido trabajar varios aspectos que impactan en sus empleados y ha promovido programas que fomentan el desarrollo de talento, la conciliación laboral y la creación de un entorno basado en la diversidad y la inclusión.

Desde el área de negocio medir la experiencia de cliente ha sido vital para entender todos los touch points y obtener un NPS (indicador de satisfacción de cliente) muy elevado y desde People & Organization se ha querido aplicar la misma estrategia con los empleados. Lo que han hecho es medir el Employee Journey, es decir, el cumplimiento de una experiencia WOW en cada momento de interacción con el empleado y generar una experiencia diferencial. Si a esto le sumamos que están trabajando para establecer una relación entre el NPS de cliente y el ENPS del empleado, obtienen una información muy valiosa que les permite poner en marcha planes de acción que mejoran tanto la satisfacción del cliente como la de sus profesionales.

GENERALI ha mejorado las tecnologías utilizadas en el día a día, como por ejemplo la plataforma de formación We Learn para fomentar el reskilling y el upskilling y avanzar hacia una cultura "agile learning" o la suite Microsoft 365, para garantizar un entorno de trabajo híbrido, atractivo y eficiente. Pero la tecnología es solo un medio; la clave para el éxito en la adopción de estas iniciativas, en la compañía, ha sido el desarrollo de diferentes proyectos de gestión del cambio; como puede ser el "Rol del Manager 2.0" o "New Ways of Working", enfocados en diferentes colectivos, pero con un objetivo común de digitalización que garantice la continuidad del negocio y fomente el engagement.

Prueba de que las personas están en el centro, ha sido la preocupación de GENERALI durante la pandemia por cuidarlas. En este periodo, han sido muy cuidadosos con las circunstancias personales de cada empleado, desarrollando iniciativas innovadoras relacionadas con el bienestar de los trabajadores. Algunas de ellas son el mindfulness, técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente; la atención psicológica telefónica, para mantener el cuidado de la salud mental de sus empleados; o la fisioterapia online, para corregir las malas posturas y evitar lesiones futuras. Pero también garantizar la desconexión digital ha sido clave y, en este sentido, la campaña de comunicación desarrollada con el "Profesor Detox" que mostraba como tras mucha investigación se podía encontrar la fórmula de la desconexión se ha convertido en todo un referente interno.