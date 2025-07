Vodafone lanza una línea móvil 'virtual' de respaldo frente a los apagones de red de sus rivales

Vodafone España ha convertido en oportunidad un problema que, en mayor o medida, puede afectar a todos los operadores de telecomunicaciones españoles: apagones puntuales, caídas de red, ciberataques o zonas sin cobertura móvil. En busca de nuevas fuentes de ingresos, el 'operador rojo' prepara el lanzamiento de un servicio de tarjeta SIM virtual (conocida como eSIM) capaz de convivir con las líneas tradicionales de clientes de compañías rivales, con la peculiaridad de que se trata de conexiones de respaldo que únicamente se activan cuando no funciona la principal.

La propuesta comercial se dirige a clientes de empresas de Movistar, MasOrange o Digi, especialmente para directivos que en ningún momento deben quedarse sin conectividad. También equipos de emergencia, comerciales en movilidad, trabajadores en remoto. En esos momentos excepcionales este tipo de usuarios cuenta con una segunda línea de Vodafone que puede asegurar la continuidad operativa del servicio, aunque sea de forma puntual. La propuesta se denomina Vodafone Always On y tendrá un precio de un euro al mes (junto con una cuota de alta de 5 euros), con el objetivo de permanecer latente y dispuesta a entrar en servicio cuando sea necesario.

La iniciativa de Vodafone adquiere mayor sentido, según explica la compañía, ya que diversos estudios independientes, la red de Vodafone fue la que mejor respondió en el apagón eléctrico del 28 de abril, lo que reafirma su fiabilidad en momentos críticos.

"Queremos ofrecer a las empresas una solución sencilla, eficaz y económica para garantizar su conectividad en todo momento, incluso si su operador principal falla. Es también una puerta abierta para que puedan comprobar por sí mismos la calidad de nuestra red. No se trata solo de ofrecer respaldo, sino de ofrecer confianza", destaca Jesús Suso, director de Vodafone Empresas.

Además, según añaden las mismas fuentes, "la nueva oferta refuerza a Vodafone Empresas como aliado tecnológico para empresas, anticipándose a los riesgos de desconexión y garantizando la continuidad operativa en cualquier circunstancia", apuntan.

El servicio cuenta con dos planes de precios que sólo se activan con el primer uso, pudiendo seleccionar el que mejor se adapte a las necesidades del cliente: Plan Always On 12 GB: Con una Cuota mensual por uso de 12 euros se incluyen 12 GB y 100 minutos en llamadas nacionales al mes y Plan Always On Ilimitado, con una Cuota mensual por uso de 20 euros se incluyen datos ilimitados y 500 minutos en llamadas nacionales al mes.

Hasta el momento, casi una docena de smartphones de alta gama permiten alojar varias eSIM, aunque solo pueden activarse un máximo de dos líneas de forma simultánea, entre ellos los modelos iPhones 11 y posteriores, los Samsung Galaxy S23, S24 y Fold,así como los Google Pixel 7, 8 y 9. Por su parte, la práctica totalidad de los móviles de las principales marcas del mercado admiten una eSIM

Para averiguar si un smartphone iOS o Android es compatible con la tecnología de eSIM basta con teclear el código *#06# en la app de llamadas. En caso afirmativo, aparecerá en la pantalla el código EID (Embedded Identification Document), con 32 números y un código de barras, además de los correspondientes códigos IMEI e IMEI 2.

A su vez, desde un iPhone, también se puede comprobar la disponibilidad técnica del servicio eSIM alternativo desde el acceso configuración o ajustes, seguido de Red Celular o Datos Móviles, donde debería aparece la opción de "Agregar eSIM" o "Añadir eSIM". En terminales Android, el sistema es similar, a través de Ajustes, Conexiones y Administrador de eSIM.