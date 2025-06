Telefónica y Virgin Media invierten 400 millones en nuevas frecuencias de móvil británicas

El operador VMO2, 'joint venture' que comparten Telefónica y Virgin Media (Liberty), compartirán inversiones de 343 millones de libras (400 millones de euros) para la adquisición de nuevas frecuencias móviles en el Reino Unidos. Con este movimiento, el negocio británico del grupo español dará un paso de gigante en un país para equilibrar fuerzas con las referencias de aquel mercado: Everything Everywhere (EE, propiedad de British Telecom) y la sociedad resultante de la fusión de Vodafone UK y Three.

Precisamente, la integración de estas dos compañías ha permitido al grupo español incrementar su capacidad con 78,8 MHz de espectro, transferido de Vodafone UK, en el marco de las autorizaciones de competencia para la reducción de jugadores de telefonía, actualmente a debate en Ofcom, regulador sectorial en el Reino Unido.

Estas nuevas frecuencias, según explican fuentes de Telefónica, permitirán reforzar "de forma sustancial la posición de la red de la compañía y contribuirá a mejorar la experiencia de conectividad de consumidores y empresas de todo el país". En concreto, VMO2 elevará su cuota de espectro móvil hasta casi el 30%, porcentaje que garantiza "que el Reino Unido cuente con tres operadores de móviles escalonados con un mayor equilibrio en tenencia de espectro".

La transferencia de activos que este lunes se ha materializado forma parte de un acuerdo más amplio alcanzado entre Virgin Media O2 y Vodafone UK en julio de 2024, por el que "las partes acordaron ampliar y mejorar su actual acuerdo de uso compartido de redes móviles durante más de una década y, tras la finalización de su fusión, VodafoneThree participará ahora en ese acuerdo de redes compartidas".

La compra de espectro por parte de Virgin Media O2, que se suma a su inversión actual de más de 2.000 millones de libras (2.337 millones de euros) en sus redes y servicios, reforzará la calidad de su cobertura móvil en todo el país y ofrecerá mejores servicios a sus clientes, con una mayor capacidad, velocidad y cobertura a sus clientes. Entre otros efectos inmediatos, VMO2 podrá incrementar las prestaciones de su servicio móvil a empresas, a través de asociaciones mayoristas.

Las mismas fuentes señalan que el espectro se financiará parcialmente con la venta de una participación minoritaria en VMO2 Cornerstone realizada el año pasado, si bien los pagos del espectro se prolongarán más allá de 2025, con un despliegue que se producirá a medio plazo, a partir de este año.

Lutz Schüler, consejero delegado de Virgin Media O2, considera que la compra de espectro permitirá a su operador "impulsar la cobertura y mejorar aún más la calidad de nuestra red, basándonos en la importante inversión que ya estamos realizando en la red móvil. Nos hemos comprometido a ofrecer a nuestros clientes una experiencia móvil fiable en todo el país y este aumento del espectro nos ayudará a conseguirlo."