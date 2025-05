Telefónica reestablece el 112 junto a las líneas de servicios públicos y empresariales afectadas por una caída de red

Telefónica ha asegurado que ha reestablecido las líneas del 112, así como del resto de servicios públicos y empresas afectadas por una caída del servicio sufrida desde la madrugada de este martes en varias comunidades autónomas. El operador ha compartido un comunicado poco despuñes del medio día para indicar que la mañana del martes ha tenido "una incidencia que ha afectado los servicios de comunicaciones fijas de algunas empresas y servicios públicos. Desde un primer momento hemos trabajado en el restablecimiento de esos servicios, que ya se han recuperado por completo. Hemos activado el comité de gestión de incidencias, hemos aislado los nodos afectados y hemos desplazado personal de campo para resolver casos puntuales derivados de esta incidencia, que ya está resuelta"

Dicha incidencia ha obligado a varios gobiernos autónomos a habilitar números alternativos para prestar servicios de emergencia. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que ha dispuesto del número 963428000 para cubrir la actividad que habitualmente desempeña el 112. Aragón ha puesto en marcha otras tres líneas (683638273, 683134645, 660705897). Otras regiones proceden de la misma forma en espera de que la teleco subsane una incidencia cuya mayor afectación ha correspondido a las comunidades de Madrid y Cataluña.

A su vez, el País Vasco ha informado a sus ciudadanos, por medio de las redes sociales, de que dispone del número 900112088 para cubrir los servicios que generalmente realiza el 112. Extremadura ha actuado en idéntica dirección al precisar que el gobierno regional está trabajando "desde primera hora" para que los problemas de red no afecten a los ciudadanos.

Pese a que en Cantabria no se han constatado problemas en las conexiones de telefonía fijas, la comunidad igualmente ha activado sus protocolos alternativos para atender las posibles llamadas al 112 que no pudieran tramitarse. Las conexiones de los servicios de emergencia en la Comunidad Navarra se 'levantaron' con éxito a las 9.00 de la mañana de este martes, una vez que las autoridades de la comunidad foral repartieron walkie talkies entre ambulancias y bomberos para mantener la continuidad del sistema

Por su parte, fuentes de Telefónica han renocido la existencia del referido el corte del servicio en diferentes zonas del país, provocadas por "unos trabajos de actualización de la red que han afectado a servicios puntuales en algunas empresas". En el mismo comunicado, la compañía recalca que sus equipos "están trabajando para resolverlo". Minutos después, poco antes de las 10:30 de este martes, el operador informó de la recuperación "de una parte de los servicios afectados, como es el caso de los servicios de emergencia 112, que ya han sido reestablecidos". A las 12:15, el grupo confirmó la recuperación completa de todos los servicios públicos y empresariales ".

La incidencia en las comunicaciones se detectó a las 2:00 horas de la madrugada del lunes al martes, según registra las estadísticas de la web Downdetector, especializada en desvelar incidencias telefónicas masivas.

La avería en la red de Telefónica se produce apenas tres semanas después del apagón eléctrico que afectó a toda la Península Ibérica, con impacto en las comunicaciones fijas y móviles, con cortes intermitentes en el servicios en los días siguientes a la contingencia.

La caída de la red no sólo afecta a Telefónica, sino también a otros operadores que contratan servicios mayoristas de red fija (a través de Fibra Óptica hasta el hogar, FTTH) del grupo de telecomunicaciones, allá donde estos no alcanzan con sus propias redes. Es el caso de MasOrange, Vodafone y Digi, así como a las marcas propias de Telefónica (Movistar y O2). No obstante, Vodafone y MasOrange han explicado a la agencia EFE que esta incidencia "no ha tenido impacto" en sus clientes, pues sus redes "funcionan con normalidad".

Datos móviles ilimitados

Como ocurre con cualquier incidencia formalizada del servicio, a los clientes de Telefónica a los que les hayan abierto averia, el operador asigna por defecto un bono ilimitado de datos, tal y como está configurado históricamente en este tipo de procesos.

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Movistar gestiona una de cada tres líneas de fibra óptica (el 33,8%), con un parque de 5,6 millones de conexiones. El operador azul, junto con Vodafone y MasOrange, acumularon el 84% del total de líneas de banda ancha fija del país. Precisamente el regulador del mercado de las telecomunicaciones propuso el pasado febrero a todos los jugadores del negocio de la telefonía fija la completa desregulación del mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas. Esta decisión implica la eliminación de requisitos que Telefónica debe cumplir frente a sus competidores en el suministro de su red de telefonía fija.