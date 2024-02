La CNMC propone desregular el negocio mayorista de telefonía fija, para alegría de Telefónica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto a todos los jugadores del negocio de las telecomunicaciones la completa desregulación del mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas. Esta decisión implica la eliminación de requisitos que Telefónica debe cumplir frente a sus competidores en el suministro de su red de telefonía fija. La puesta en aplicación de esta medida favorable al operador por posición de dominio se efectuaría en un plazo de seis meses desde la aprobación de la medida definitiva. Como es preceptivo en esas situaciones, la CNMC ha iniciado la correspondiente consulta pública, con el plazo de un mes para recibir las consideraciones del ecosistema de las telecomunicaciones, como organismos, operadores de comunicaciones electrónicas o asociaciones sectoriales, entre otros.

Actualmente, Telefónica está obligada a proveer acceso a los operadores alternativos, lo que se regula en el denominado Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT). Sin embargo, la reciente revisión de ese mercado ha invitado al regulador a suprimir las actuales protecciones comerciales una vez que el número de líneas de telefonía fija con Internet es cada vez mayor. Al mismo tiempo, cada vez son menos los hogares que contratan el servicio de telefonía fija, generalmente en desuso frente a la competencia de la telefonía móvil. De hecho, el número de líneas de voz fija no empaquetadas con banda ancha (líneas 1P) se reduce cada año.

Por otro lado, la CNMC ha confirmado que los servicios minoristas de telefonía fija ya se prestan en "condiciones relativamente competitivas". A modo de ejemplo, la cuota de mercado de Telefónica se ha reducido en cuatro puntos porcentuales (desde el 46,9% al 41,9%) entre los años 2018 y 2022. "Desde un punto de vista mayorista, el abandono de las redes de cobre por parte de los operadores alternativos hace que se reduzcan las líneas mayoristas AMLT, y este proceso se ha acelerado, además, por los anuncios de Telefónica de cierre de centrales de cobre", explica la CNMC.

El regulador del mercado de las telecomunicaciones valora que los operadores alternativos interesados en prestar el servicio de telefonía fija a través de la red de cobre (ya esté empaquetado o no con la banda ancha) -y que no tienen acceso directo al cliente-, recurren al mercado de acceso y originación fija. Sin embargo, desde el punto de vista de la tecnología de acceso, "los operadores que prestan el servicio de telefonía fija empaquetado con la banda ancha utilizan fundamentalmente redes de fibra, bien sea mediante accesos propios o bien recurriendo a servicios mayoristas como NEBA local o NEBA fibra". De esa forma, añade la CNMC a través de un comunicado, "cuando lo que desean es ofrecer líneas IP a sus clientes, también utilizan sus redes móviles (por medio del denominado acceso fijo radio). De ahí que el mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas ya no se caracteriza por elevadas barreras a la entrada".

En la misma consulta pública, la CNMC concluye "que el mercado tiende a la competencia efectiva y que la aplicación de la normativa sectorial de comunicaciones y el derecho de la competencia resultan suficientes para garantizar que este mercado se desarrolla en condiciones competitivas".