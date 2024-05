Indra prevé incorporar a Escribano en su consejo en detrimento de un independiente

El consejo de administración de Indra -bajo el liderazgo del Gobierno representado por la Sepi- prevé aprobar este martes por la noche la incorporación de un representante de la compañía Escribano Mechanical & Engineering en su órgano de gobierno, en detrimento de un consejero independiente. Según ha adelantado el diario ABC y ha confirmado este periódico, la compañía española de defensa ha hecho valer su 8% del capital en la multinacional española, lo que le sitúa como segundo socio de la empresa por detrás del 28% de la Sepi. A finales de noviembre de 2023, Escribano elevó su participación del 3,4 al 8% en Indra, a cambio de una inversión de 118 millones de euros.

La empresa especializada en material y equipamiento de defensa, presidida y dirigida por Ángel y Javier Escribano, contempla incrementar la participación en la multinacional española hasta el 10%. Según explicó hace meses, se trata de una "inversión estratégica", con el objetivo de consolidar su posición empresarial y de "fomentar la creación de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas capacidades y la creación de empleo cualificado en toda la geografía española".

El posible cambio de sillones entre un dominical y un independiente alejaría a la compañía que preside Marc Murtra de las recomendaciones del código de Buen Gobierno de la CNMV. En ese supuesto, el consejo tendrá un mayor número de consejeros no independientes (entre ejecutivos y dominicales), que independientes. Además, la entrada de uno de los hermanos Escribano en el consejo de Indra conculcarían las mismas normas, ya que los consejeros representados en el consejo sumarían el 51,8% del capital, un porcentaje superior al resto de las acciones del grupo. En la actualidad, el capital de Indrá está compuesto por Sepi (28%), Escribano (8%), Sapa (7,94%), Amber (7,24%) y Fidelity (7,16%). La recomendación número 16 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas propone que "el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital". No obstante, el mismo documento consensuado por la CNMV contempla un par de matizaciones, previstas para las sociedades de elevada capitalización "en las que sean escasas las participaciones accionariales que tengan legalmente la consideración de significativas". Las recomendaciones también son más laxas "cuando se trata de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el consejo de administración y no tengan vínculos entre sí".

El consejo de Indra está compuesto actualmente por 16 miembros, de los que son tres ejecutivos (Marc Murtra, José Vicente de los Mozos y Luis Abril), cinco dominicales (Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián, en representación de Sepi, junto con Jokin Aperribay de SAPA y Pablo Jiménez de Parga, de Amber) y ocho independientes: Virginia Arce, Belén Amatriain, Coloma Armero, Elena García, Francisco Javier García, Olga San Jacinto, Ángeles Santamaría y Bernardo Villazán.