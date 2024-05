Movistar captará 800.000 nuevos clientes para su tele en 'streaming' a través de Samsung

Movistar tiene todo a su favor para captar entre 800.000 y un millón de nuevos abonados para su servicio de televisión de pago Movistar Plus+. Gracias a un acuerdo de la compañía con Samsung, a partir del próximo 15 de mayo se aplicará un incentivo a todos aquellos que adquieran un televisor inteligente de la marca (smart TV).

Fuentes de Samsung han indicado a elEconomista.es que la promoción se prolongará durante un año, si bien han reconocido que no todos los consumidores activan este tipo de ofertas, al tiempo que muchos de ellos ya serán clientes de la plataforma de televisión. No obstante, los beneficiarios de la promoción pueden transferir los códigos gratuitos de activación en otras personas.

De acuerdo con las condiciones actuales del servicio, Telefónica España ofrece con Movistar Plus+ su plataforma con contenidos de deporte, cine, series, programas y los canales de la TV en abierto. Al margen de la promoción con el fabricante de televisores, Movistar Plus+ abierto a todo tipo de usuarios, en formato Over The Top (OTT), sin que se precise ser abonado de Movistar.

Este mismo servicio en streaming ofrece calidad digital, con dos reproducciones simultáneas, con un precio de 14 euros. Por lo tanto, el valor potencial del acuerdo de Samsung con Telefónica alcanza los 168 euros, equivalente a la suscripción de doce meses.